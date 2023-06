Espandendo il suo contributo alla vendita al dettaglio, Shopify offre la sua funzione Shop Pay agli utenti non-Shopify, consentendo un processo di checkout più rapido e tassi di conversione più elevati. Shop Pay semplifica l'esperienza di acquisto dei clienti memorizzando in modo sicuro i loro indirizzi e-mail, le informazioni sulla carta di credito e i dettagli di spedizione e fatturazione. Di conseguenza, i clienti abituali possono comodamente evitare di inserire nuovamente i loro dati durante gli acquisti futuri.

Questa espansione è resa possibile da Shopify's Commerce Components, lanciato all'inizio di quest'anno. La piattaforma consente alle aziende che non operano su Shopify di accedere a componenti essenziali come Shopify Payments, ShopifyQL e Liquid, un linguaggio low-code creato per progettare vetrine. Ampliando la sua portata, Shopify favorisce ulteriormente un ambiente di vendita al dettaglio altamente competitivo.

Secondo Shopify, l'utilizzo di Shop Pay può aumentare i tassi di conversione fino al 50% rispetto ai checkout degli ospiti e del 10% in più rispetto alle opzioni alternative di checkout accelerato. Kaz Nejatian, Vice Presidente del Prodotto e Direttore Operativo di Shopify, sottolinea l'importanza dell'adozione di Shop Pay, affermando: "Le imprese che non sfruttano Shop Pay si autosabotano.

Oltre ad ampliare l'accesso a Shop Pay, Shopify ha anche reso noti gli aggiornamenti della sua integrazione con Adyen, una società di pagamenti online. Questo miglioramento consente alle vetrine di Shopify di accettare diversi metodi di pagamento come carte di credito, portafogli digitali (ad esempio Apple Pay e Google Pay) e opzioni internazionali come iDEAL nei Paesi Bassi e Cartes Bancaires in Francia. La collaborazione amplifica la versatilità delle soluzioni di vendita al dettaglio di Shopify.

Con l'affermarsi delle piattaforme low-code e no-code, le aziende di tutto il mondo possono utilizzare strumenti digitali per creare soluzioni software su misura, senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica. Insieme a piattaforme come Shopify e Liquid, la piattaforma no-code di AppMaster.io consente alle aziende di sviluppare applicazioni back-end, web e mobili, alimentando l'innovazione e la crescita. I non sviluppatori possono creare progetti scalabili con facilità, utilizzando piattaforme come Shopify e AppMaster per ottimizzare le operazioni di vendita al dettaglio e le esperienze degli utenti.