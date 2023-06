Rozszerzając swój wkład w sprzedaż detaliczną, Shopify oferuje funkcję Shop Pay użytkownikom spoza Shopify, umożliwiając szybszy proces płatności i wyższe współczynniki konwersji. Shop Pay usprawnia zakupy klientów poprzez bezpieczne przechowywanie ich adresów e-mail, informacji o kartach kredytowych oraz szczegółów wysyłki i fakturowania. W rezultacie stali klienci mogą w wygodny sposób uniknąć ponownego wprowadzania swoich danych podczas przyszłych zakupów.

Ta ekspansja jest możliwa dzięki Shopify's Commerce Components, która została uruchomiona na początku tego roku. Platforma umożliwia firmom, które nie działają na Shopify, dostęp do podstawowych komponentów, takich jak Shopify Payments, ShopifyQL i Liquid, języka low-code stworzonego do projektowania witryn sklepowych. Poszerzając swój zasięg, Shopify jeszcze bardziej wspiera wysoce konkurencyjne środowisko handlu detalicznego.

Według Shopify, korzystanie z Shop Pay może zwiększyć współczynnik konwersji nawet o 50% w porównaniu z płatnościami dokonywanymi przez gości i o 10% w porównaniu z alternatywnymi opcjami przyspieszonych płatności. Kaz Nejatian, wiceprezes ds. produktów i dyrektor operacyjny w Shopify, podkreśla znaczenie przyjęcia Shop Pay, stwierdzając: Przedsiębiorstwa, które nie korzystają z Shop Pay, same się sabotują.

Oprócz poszerzenia dostępu do Shop Pay, Shopify ujawnił również ulepszenia integracji z Adyen, firmą zajmującą się płatnościami online. Ulepszenie to pozwala witrynom sklepowym Shopify akceptować różne metody płatności, takie jak karty kredytowe, portfele cyfrowe (np. Apple Pay i Google Pay), a także opcje międzynarodowe, takie jak iDEAL w Holandii i Cartes Bancaires we Francji. Współpraca zwiększa wszechstronność rozwiązań detalicznych Shopify.

Wraz z rozwojem platform low-code i no-code, firmy na całym świecie mogą wykorzystywać narzędzia cyfrowe do dostosowywania rozwiązań programowych bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy na temat kodowania. Wraz z takimi platformami jak Shopify i Liquid, platforma AppMaster.io umożliwia firmom tworzenie aplikacji back-endowych, internetowych i mobilnych, napędzając innowacje i rozwój. Osoby niebędące programistami mogą z łatwością tworzyć skalowalne projekty, wykorzystując platformy takie jak Shopify i AppMaster do optymalizacji operacji detalicznych i doświadczeń użytkowników.