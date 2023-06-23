Расширяя свой вклад в розничную торговлю, Shopify предлагает функцию Shop Pay для пользователей, не являющихся пользователями Shopify, что позволяет ускорить процесс оформления заказа и повысить конверсию. Shop Pay упрощает процесс покупки, надежно сохраняя адреса электронной почты, информацию о кредитной карте, данные о доставке и выставлении счета. Таким образом, повторные клиенты могут избежать повторного ввода своих данных при последующих покупках.

Это расширение стало возможным благодаря платформе Shopify'Commerce Components, которая была запущена в начале этого года. Платформа позволяет предприятиям, которые не работают на Shopify, получить доступ к таким важным компонентам, как Shopify Payments, ShopifyQL и Liquid - языку low-code, разработанному для создания витрин магазинов. Расширяя свой охват, Shopify способствует дальнейшему развитию высококонкурентной розничной среды.

По данным Shopify, использование Shop Pay может повысить конверсию на 50% по сравнению с гостевыми кассами и на 10% по сравнению с альтернативными вариантами ускоренного оформления заказа. Каз Неджатян, вице-президент по продуктам и главный операционный директор Shopify, подчеркивает важность внедрения Shop Pay, заявляя: "Предприятия, которые не используют преимущества Shop Pay, сами себя саботируют.

В дополнение к расширению доступа к Shop Pay, Shopify также сообщил о модернизации своей интеграции с Adyen, компанией, занимающейся онлайн-платежами. Это усовершенствование позволяет магазинам Shopify принимать различные способы оплаты, такие как кредитные карты, цифровые кошельки (например, Apple Pay и Google Pay), а также международные варианты, такие как iDEAL в Нидерландах и Cartes Bancaires во Франции. Это сотрудничество повышает универсальность решений Shopify для розничной торговли.

С развитием платформ low-code и no-code предприятия по всему миру могут использовать цифровые инструменты для разработки программных решений без необходимости глубокого знания кодирования. Наряду с такими платформами, как Shopify и Liquid, no-code платформа AppMaster.io позволяет компаниям разрабатывать внутренние, веб- и мобильные приложения, стимулируя инновации и рост. Люди, не являющиеся разработчиками, могут с легкостью создавать масштабируемые проекты, используя такие платформы, как Shopify и AppMaster, для оптимизации розничных операций и пользовательского опыта.