Perakende katkısını genişleten Shopify, Shop Pay özelliğini Shopify dışı kullanıcılara sunarak daha hızlı ödeme süreci ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar. Shop Pay müşterilerin e-posta adreslerini, kredi kartı bilgilerini ve nakliye ve fatura ayrıntılarını güvenli bir şekilde saklayarak müşterilerin satın alma deneyimini kolaylaştırır. Sonuç olarak, sürekli müşteriler, gelecekteki satın alma işlemleri sırasında verilerini yeniden girmekten rahatlıkla kaçınabilir.

Bu genişleme, Shopify bu yılın başlarında kullanıma sunulan Commerce Components aracılığıyla mümkün oldu. Platform, Shopify faaliyet göstermeyen işletmelerin Shopify Payments, ShopifyQL ve vitrin tasarlamak için hazırlanmış low-code bir dil olan Liquid gibi temel bileşenlere erişmesine olanak tanır. Shopify, erişimini genişleterek oldukça rekabetçi bir perakende ortamını daha da teşvik eder.

Shopify göre Shop Pay'i kullanmak, dönüşüm oranlarını konukla ödemeye kıyasla %50'ye kadar ve alternatif hızlandırılmış ödeme seçeneklerine kıyasla %10'a kadar artırabilir. Shopify Ürün Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Kaz Nejatian, Shop Pay'i benimsemenin önemini vurgulayarak Shop Pay'den yararlanmayan İşletmelerin kendi kendini sabote ettiğini belirtiyor.

Shopify, Shop Pay'e erişimi genişletmenin yanı sıra bir çevrimiçi ödeme şirketi olan Adyen ile entegrasyonuna yönelik yükseltmeleri de açıkladı. Bu geliştirme, Shopify vitrinlerinin kredi kartları, dijital cüzdanlar (ör. Apple Pay ve Google Pay) gibi çeşitli ödeme yöntemlerinin yanı sıra Hollanda'da iDEAL ve Fransa'da Cartes Bancaires gibi uluslararası seçenekleri kabul etmesine olanak tanır. İşbirliği, Shopify perakende çözümlerinin çok yönlülüğünü artırıyor.

low-code ve no-code platformların yükselişiyle, dünya çapındaki işletmeler, derinlemesine kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan yazılım çözümlerini uyarlamak için dijital araçlar kullanabilir. Shopify ve Liquid'in yanı sıra, AppMaster.io'nun kodsuz platformu , şirketlere arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirme gücü vererek inovasyonu ve büyümeyi hızlandırır. Geliştirici olmayanlar, perakende operasyonlarını ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için Shopify ve AppMaster gibi platformları kullanarak kolaylıkla ölçeklenebilir projeler oluşturabilir.