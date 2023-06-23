为扩大其零售贡献，Shopify ，向非Shopify用户提供其Shop Pay功能，使结账过程更快，转换率更高。Shop Pay ，通过安全地存储客户的电子邮件地址、信用卡信息、运输和账单细节，简化客户的购买体验。因此，老客户可以方便地避免在未来的购买中重新输入他们的数据。

这一扩展是通过Shopify"商业组件 "实现的，该组件于今年早些时候推出。该平台允许不在Shopify 上操作的企业访问基本组件，如Shopify Payments 、ShopifyQL 和Liquid，这是一种为设计店面而精心制作的low-code 语言。通过扩大其覆盖面，Shopify ，进一步促进了高度竞争的零售环境。

根据Shopify ，与客人结账相比，利用Shop Pay可以提高50%的转换率，比其他加速结账选项多10%。Shopify 的产品副总裁兼首席运营官Kaz Nejatian强调了采用Shop Pay的重要性，他说，不利用Shop Pay的企业是自毁前程。

除了扩大对Shop Pay的访问，Shopify 还披露了其与在线支付公司Adyen 的整合的升级情况。这一改进使Shopify 店面能够接受各种付款方式，如信用卡、数字钱包（如Apple Pay和Google Pay），以及荷兰的iDEAL和法国的Cartes Bancaires等国际选择。这项合作扩大了Shopify"零售解决方案 "的通用性。

随着low-code 和no-code 平台的兴起，世界各地的企业可以采用数字工具来定制软件解决方案，而不需要深入的编码知识。与Shopify 和Liquid一样，AppMaster.io的无代码平台使企业能够开发后端、网络和移动应用，促进创新和增长。非开发人员可以轻松地创建可扩展的项目，利用Shopify 和AppMaster 等平台来优化零售业务和用户体验。