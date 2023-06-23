لتوسيع مساهمة التجزئة الخاصة به ، Shopify يقدم ميزة Shopify الخاصة به لغير مستخدمي Shopify ، مما يتيح عملية تسجيل خروج أسرع ومعدلات تحويل أعلى. يعمل Shop Pay على تبسيط تجربة الشراء لدى العملاء من خلال تخزين عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات بطاقات الائتمان وتفاصيل الشحن والفواتير الخاصة بهم بأمان. نتيجة لذلك ، يمكن للعملاء المتكررين تجنب إعادة إدخال بياناتهم بسهولة أثناء عمليات الشراء المستقبلية.

أصبح هذا التوسع ممكنًا من خلال Shopify 's Commerce Components ، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. تسمح المنصة للشركات التي لا تعمل على Shopify بالوصول إلى المكونات الأساسية مثل Shopify Payments و ShopifyQL و Liquid ، وهي لغة low-code تم تصميمها لتصميم واجهات المحلات. من خلال توسيع نطاقها ، Shopify يعزز بيئة البيع بالتجزئة شديدة التنافسية.

وفقًا لـ Shopify ، يمكن أن يؤدي استخدام Shop Pay إلى زيادة معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنةً بعمليات تسجيل خروج الضيف و 10٪ أكثر من خيارات الدفع السريع البديلة. يؤكد Kaz Nejatian ، نائب رئيس المنتجات ورئيس العمليات في Shopify ، على أهمية اعتماد Shop Pay ، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تستفيد من Shop Pay تخرب نفسها بنفسها.

بالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Shop Pay ، كشفت Shopify أيضًا عن ترقيات لتكاملها مع Adyen ، وهي شركة دفع عبر الإنترنت. يتيح هذا التحسين لواجهات المتاجر Shopify قبول طرق دفع متنوعة مثل بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية (مثل Apple Pay و Google Pay) ، بالإضافة إلى الخيارات الدولية مثل iDEAL في هولندا و Cartes Bancaires في فرنسا. يعمل التعاون على تضخيم تعدد استخدامات حلول البيع بالتجزئة من Shopify.

مع ظهور الأنظمة الأساسية low-code no-code ، يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم استخدام أدوات رقمية لتصميم حلول برمجية دون الحاجة إلى معرفة معمقة بالشفرة. جنبًا إلى جنب مع أمثال Shopify و Liquid ، تعمل منصة AppMaster.io الخالية من الأكواد على تمكين الشركات من تطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول ، مما يغذي الابتكار والنمو. يمكن لغير المطورين إنشاء مشاريع قابلة للتطوير بسهولة ، باستخدام منصات مثل Shopify و AppMaster لتحسين عمليات البيع بالتجزئة وتجارب المستخدم.