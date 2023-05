Samsung est sur le point de terminer le développement de son application de remasterisation de photos, Galaxy Enhance-X, pour la série Galaxy S22. L'application a fait ses débuts sur la gamme Galaxy S23 le mois dernier, et Samsung a exprimé son intention d'étendre progressivement la disponibilité de l'application aux modèles de téléphones plus anciens. Bien que l'entreprise n'ait pas fourni de calendrier précis, les utilisateurs du Galaxy S22 devraient avoir accès à l'application assez rapidement.

Un modérateur du forum Samsung Community, responsable des mises à jour de l'appareil photo Galaxy, a confirmé que le développement de l'application Enhance-X pour le Galaxy S22 est presque terminé. L'application devrait être distribuée dans les 2 à 3 semaines à venir, bien que ce calendrier reste provisoire. Des informations supplémentaires seront disponibles dès que Samsung sera prêt à lancer l'application.

Comme nous l'avons expliqué le mois dernier, l'application Galaxy Enhance-X fonctionne de manière similaire à la fonction intégrée de remasterisation des photos déjà présente dans l'application Galerie du Galaxy S22. L'application utilise l'intelligence artificielle (IA) pour rectifier les imperfections liées au flou, au bruit et à la perte de détails, tout en fournissant des outils supplémentaires et un contrôle plus fin de ces paramètres par rapport à la fonction standard de remasterisation des photos.

En outre, l'application Enhance-X permet aux utilisateurs de modifier les caractéristiques des portraits, notamment la douceur de la peau, le ton des couleurs, la taille des yeux et la mâchoire. L'application exploite l'IA pour remasteriser les photos sans que les utilisateurs aient besoin de connaissances approfondies en matière de retouche photo. Plus important encore, elle ne sera pas réservée aux derniers appareils phares.

Les utilisateurs du Galaxy S23 peuvent déjà accéder à l'application via le Galaxy Store. L'application Enhance-X, actuellement en phase de développement bêta, pèse environ 85 Mo. Le Galaxy S22 devrait recevoir l'application le mois prochain, et Samsung pourrait étendre sa disponibilité à d'autres modèles de téléphones peu de temps après. Toutefois, on ne sait pas si ces téléphones plus anciens recevront la version bêta de l'application, comme le Galaxy S23, ou si Samsung est prêt à mettre fin à la période bêta et à distribuer l'application à plus grande échelle.

