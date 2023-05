Samsung sta per completare lo sviluppo della sua applicazione di rimasterizzazione delle foto, Galaxy Enhance-X, per la serie Galaxy S22. L'applicazione ha debuttato inizialmente sulla linea Galaxy S23 il mese scorso e Samsung ha espresso l'intenzione di estendere gradualmente la disponibilità dell'applicazione ai modelli di telefono più vecchi. Sebbene l'azienda non abbia fornito una tempistica specifica, si prevede che gli utenti del Galaxy S22 possano avere accesso all'app abbastanza presto.

Un moderatore del forum Samsung Community, responsabile degli aggiornamenti della fotocamera Galaxy, ha confermato che lo sviluppo dell'applicazione Enhance-X per Galaxy S22 è quasi completato. Si prevede che l'applicazione possa essere distribuita entro le prossime 2-3 settimane, anche se questo calendario rimane provvisorio. Ulteriori informazioni saranno disponibili quando Samsung sarà pronta a rilasciare l'applicazione.

Come spiegato il mese scorso, l'applicazione Galaxy Enhance-X funziona in modo simile alla funzione integrata di rimasterizzazione delle foto già presente nell'applicazione Galleria del Galaxy S22. L'applicazione impiega l'intelligenza artificiale (AI) per correggere le imperfezioni relative a sfocatura, rumore e perdita di dettagli, fornendo strumenti aggiuntivi e un controllo più fine su questi parametri rispetto alla funzione standard di rimasterizzazione delle foto.

Inoltre, l'applicazione Enhance-X consente agli utenti di modificare le caratteristiche dei ritratti, tra cui la levigatezza della pelle, il tono del colore, la dimensione degli occhi e la mascella. L'applicazione sfrutta l'intelligenza artificiale per rimasterizzare le foto senza richiedere agli utenti una conoscenza approfondita del fotoritocco. Inoltre, non rimarrà un'esclusiva dei dispositivi di punta più recenti.

Gli utenti del Galaxy S23 possono già accedere all'app tramite il Galaxy Store. L'applicazione Enhance-X, attualmente in fase di sviluppo beta, pesa circa 85 MB. Si prevede che il Galaxy S22 riceverà l'applicazione il mese prossimo, e Samsung potrebbe estenderne la disponibilità ad altri modelli di telefono subito dopo. Tuttavia, non è chiaro se questi telefoni più vecchi riceveranno la versione beta dell'app, come il Galaxy S23, o se Samsung è pronta a concludere il periodo di beta e distribuire l'app in modo più ampio.

