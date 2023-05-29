Компания Samsung завершает разработку приложения для ремастеринга фотографий Galaxy Enhance-X для серии Galaxy S22. Приложение дебютировало на линейке Galaxy S23 в прошлом месяце, и Samsung выразила намерение постепенно распространить его на более старые модели телефонов. Хотя компания не сообщила конкретные сроки, ожидается, что пользователи Galaxy S22 получат доступ к приложению довольно скоро.

Модератор форума Samsung Community, отвечающий за обновления камеры Galaxy, подтвердил, что разработка приложения Enhance-X для Galaxy S22 практически завершена. Ожидается, что приложение может быть распространено в течение ближайших 2-3 недель, хотя этот график остается предварительным. Дополнительная информация будет предоставлена, как только Samsung будет готов выпустить приложение.

Как объяснялось в прошлом месяце, приложение Galaxy Enhance-X функционирует аналогично встроенной функции Photo Remastering, которая уже присутствует в приложении Gallery на Galaxy S22. Приложение использует искусственный интеллект (ИИ) для исправления недостатков, связанных с размытием, шумом и потерей деталей, предоставляя дополнительные инструменты и более тонкий контроль над этими параметрами по сравнению со стандартной функцией Photo Remastering.

Кроме того, приложение Enhance-X позволяет пользователям изменять портретные характеристики, включая гладкость кожи, цветовой тон, размер глаз и линию челюсти. Приложение использует искусственный интеллект для ремастеринга фотографий, не требуя от пользователей глубоких знаний в области редактирования фотографий. Что еще более важно, оно не останется эксклюзивным для последних флагманских устройств.

Пользователи Galaxy S23 уже могут получить доступ к приложению через Galaxy Store. Приложение Enhance-X, которое в настоящее время находится на стадии бета-тестирования, весит около 85 МБ. Ожидается, что Galaxy S22 получит приложение в следующем месяце, а вскоре после этого Samsung может распространить его на другие модели телефонов. Однако пока неясно, получат ли эти старые телефоны бета-версию приложения, как Galaxy S23, или Samsung готов завершить период бета-тестирования и распространить приложение более широко.

С растущей интеграцией технологий no-code и ИИ такие приложения, как Enhance-X, демонстрируют, как использование этих мощных инструментов может улучшить пользовательский опыт. No-code платформа AppMaster позволяет пользователям создавать веб-, мобильные и внутренние приложения, что дает возможность предприятиям расширить свои технологические предложения, не требуя обширных знаний в области кодирования.