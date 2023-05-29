Samsung, Galaxy S22 serisi için fotoğraf yeniden düzenleme uygulaması Galaxy Enhance-X'in gelişimini tamamlamanın eşiğinde. Uygulama ilk olarak geçen ay Galaxy S23 serisinde görücüye çıktı ve Samsung, uygulamanın kullanılabilirliğini eski telefon modellerine kademeli olarak genişletme niyetini ifade etti. Şirket belirli bir zaman çizelgesi sağlamasa da, Galaxy S22 kullanıcılarının oldukça yakında uygulamaya erişmesi bekleniyor.

Samsung Topluluğu forumundan Galaxy kamera güncellemelerinden sorumlu bir moderatör, Galaxy S22 için Enhance-X uygulamasının geliştirilmesinin neredeyse tamamlandığını doğruladı. Uygulamanın önümüzdeki 2-3 hafta içinde dağıtılması bekleniyor, ancak bu program belirsizliğini koruyor. Ek bilgiler, Samsung uygulamayı yayınlamaya hazır olduğunda kullanıma sunulacaktır.

Geçen ay açıklandığı gibi, Galaxy Enhance-X uygulaması, Galaxy S22'deki Galeri uygulamasında zaten bulunan yerleşik Fotoğraf Yeniden Düzenleme özelliğine benzer şekilde çalışır. Uygulama, standart Photo Remastering işlevine kıyasla ek araçlar ve bu parametreler üzerinde daha hassas kontrol sağlarken bulanıklık, gürültü ve ayrıntı kaybıyla ilgili kusurları gidermek için yapay zekayı (AI) kullanır.

Ayrıca Enhance-X uygulaması, kullanıcıların cilt pürüzsüzlüğü, renk tonu, göz boyutu ve çene çizgisi gibi portre özelliklerini değiştirmesine olanak tanır. Uygulama, kullanıcıların derinlemesine bir fotoğraf düzenleme anlayışına sahip olmasını gerektirmeden fotoğrafları yeniden düzenlemek için yapay zekadan yararlanır. Daha da önemlisi, en yeni amiral gemisi cihazlara özel kalmayacak.

Galaxy S23 kullanıcıları uygulamaya zaten Galaxy Store üzerinden erişebilirler. Şu anda beta geliştirme aşamasında olan Enhance-X uygulaması yaklaşık 85 MB ağırlığındadır. Galaxy S22'nin uygulamayı önümüzdeki ay alması bekleniyor ve Samsung kısa süre sonra diğer telefon modellerini de kapsayacak şekilde kullanılabilirliğini genişletiyor. Bununla birlikte, bu eski telefonların Galaxy S23 gibi uygulamanın beta sürümünü alıp almayacağı veya Samsung'un beta dönemini sonlandırmaya ve uygulamayı daha geniş bir şekilde dağıtmaya hazır olup olmadığı belli değil.

no-code ve yapay zeka teknolojilerinin artan entegrasyonuyla Enhance-X gibi uygulamalar, bu güçlü araçlardan yararlanmanın kullanıcı deneyimini nasıl iyileştirebileceğini gösteriyor. AppMaster no-code platform, kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyarak işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden teknoloji tekliflerini genişletmelerini sağlar.