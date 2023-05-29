三星即将完成Galaxy S22系列的照片重塑应用Galaxy Enhance-X的开发。该应用最初于上个月在Galaxy S23系列上首次亮相，三星已表示打算逐步将该应用的可用性扩大到旧的手机型号。虽然该公司没有提供具体的时间表，但预计Galaxy S22用户可能很快就能获得该应用程序。

负责Galaxy相机更新的三星社区论坛的一位版主证实，Galaxy S22的Enhance-X应用程序的开发工作已基本完成。预计该应用程序可能在未来2-3周内分发，尽管这个时间表仍是暂定的。一旦三星准备发布该应用，将提供更多信息。

正如上个月所解释的，Galaxy Enhance-X应用的功能与Galaxy S22上的Gallery应用中已经存在的内置照片重塑功能类似。该应用程序采用人工智能（AI）来纠正与模糊、噪音和细节损失有关的缺陷，同时与标准的照片重塑功能相比，提供额外的工具和对这些参数更精细的控制。

此外，Enhance-X应用程序允许用户修改人像特征，包括皮肤光滑度、色调、眼睛大小和下颌线。该应用程序利用人工智能重塑照片，而不要求用户对照片编辑有深入的了解。更重要的是，它不会继续为最新的旗舰设备所独有。

Galaxy S23用户已经可以通过Galaxy Store访问该应用。Enhance-X应用目前处于开发的测试阶段，重约85MB。预计Galaxy S22将在下个月收到该应用程序，之后三星可能会很快将其扩展到其他手机型号。然而，目前还不清楚这些旧手机是否会像Galaxy S23一样收到该应用的测试版，或者三星是否准备结束测试期并更广泛地分发该应用。

随着no-code 和人工智能技术的日益整合，像Enhance-X这样的应用程序展示了如何利用这些强大的工具来改善用户体验。AppMaster no-code 平台使用户能够建立网络、移动和后端应用程序，使企业能够扩大其技术产品，而不需要广泛的编码知识。