Samsung jest bliski ukończenia rozwoju swojej aplikacji do remasteringu zdjęć, Galaxy Enhance-X, dla serii Galaxy S22. Aplikacja początkowo zadebiutowała na linii Galaxy S23 w poprzednim miesiącu, a Samsung wyraził zamiar stopniowego rozszerzania dostępności aplikacji na starsze modele telefonów. Chociaż firma nie podała konkretnego harmonogramu, oczekuje się, że użytkownicy Galaxy S22 mogą uzyskać dostęp do aplikacji dość szybko.

Moderator z forum Samsung Community, odpowiedzialny za aktualizacje aparatu Galaxy, potwierdził, że rozwój aplikacji Enhance-X dla Galaxy S22 jest prawie zakończony. Przewiduje się, że aplikacja może zostać rozpowszechniona w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, choć harmonogram ten pozostaje wstępny. Dodatkowe informacje zostaną udostępnione, gdy Samsung będzie gotowy do wydania aplikacji.

Jak wyjaśniono w zeszłym miesiącu, aplikacja Galaxy Enhance-X działa podobnie do wbudowanej funkcji remasteringu zdjęć obecnej już w aplikacji Galeria na Galaxy S22. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do korygowania niedoskonałości związanych z rozmyciem, szumem i utratą szczegółów, zapewniając jednocześnie dodatkowe narzędzia i dokładniejszą kontrolę nad tymi parametrami w porównaniu do standardowej funkcji Photo Remastering.

Co więcej, aplikacja Enhance-X pozwala użytkownikom modyfikować cechy portretów, w tym gładkość skóry, tonację kolorów, rozmiar oczu i linię szczęki. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję do remasteringu zdjęć, nie wymagając od użytkowników dogłębnego zrozumienia edycji zdjęć. Co ważniejsze, nie będzie ona dostępna wyłącznie dla najnowszych flagowych urządzeń.

Użytkownicy Galaxy S23 mogą już uzyskać dostęp do aplikacji za pośrednictwem Galaxy Store. Aplikacja Enhance-X, obecnie w fazie rozwoju beta, waży około 85 MB. Oczekuje się, że Galaxy S22 otrzyma aplikację w przyszłym miesiącu, a Samsung potencjalnie rozszerzy jej dostępność na inne modele telefonów wkrótce potem. Nie jest jednak jasne, czy te starsze telefony otrzymają wersję beta aplikacji, tak jak Galaxy S23, czy też Samsung jest przygotowany na zakończenie okresu beta i szerszą dystrybucję aplikacji.

