Samsung staat op het punt de ontwikkeling van zijn foto remastering app, Galaxy Enhance-X, voor de Galaxy S22 serie af te ronden. De app debuteerde vorige maand op de Galaxy S23 line-up, en Samsung heeft de intentie uitgesproken om de beschikbaarheid van de app geleidelijk uit te breiden naar oudere telefoonmodellen. Hoewel het bedrijf geen specifieke tijdlijn heeft gegeven, wordt verwacht dat Galaxy S22-gebruikers vrij snel toegang krijgen tot de app.

Een moderator van het Samsung Community forum, verantwoordelijk voor Galaxy camera updates, bevestigde dat de ontwikkeling van de Enhance-X app voor de Galaxy S22 bijna voltooid is. Verwacht wordt dat de app in de komende 2-3 weken kan worden verspreid, hoewel dit schema voorlopig blijft. Aanvullende informatie zal beschikbaar worden gesteld zodra Samsung bereid is de app vrij te geven.

Zoals vorige maand uitgelegd, werkt de Galaxy Enhance-X app op dezelfde manier als de ingebouwde Photo Remastering functie die al aanwezig is in de Gallery app op de Galaxy S22. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om onvolkomenheden met betrekking tot onscherpte, ruis en verlies van details te corrigeren, terwijl het extra tools en fijnere controle over deze parameters biedt in vergelijking met de standaard Photo Remastering functie.

Bovendien kunnen gebruikers met de Enhance-X app portretkenmerken wijzigen, waaronder de gladheid van de huid, de kleurtoon, de grootte van de ogen en de kaaklijn. De app maakt gebruik van AI om foto's te remasteren zonder dat gebruikers diepgaande kennis van fotobewerking nodig hebben. Nog belangrijker is dat de app niet exclusief blijft voor het nieuwste vlaggenschip.

Galaxy S23-gebruikers hebben al toegang tot de app via de Galaxy Store. De Enhance-X app, die zich momenteel in de bètafase van ontwikkeling bevindt, weegt ongeveer 85MB. Naar verwachting krijgt de Galaxy S22 de app volgende maand, en breidt Samsung de beschikbaarheid mogelijk snel daarna uit naar andere telefoonmodellen. Het is echter onduidelijk of deze oudere telefoons de beta-versie van de app zullen ontvangen, zoals de Galaxy S23, of dat Samsung bereid is de beta-periode af te sluiten en de app breder te verspreiden.

