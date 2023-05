A Samsung está prestes a concluir o desenvolvimento da sua aplicação de remasterização de fotografias, Galaxy Enhance-X, para a série Galaxy S22. A aplicação estreou-se inicialmente na linha Galaxy S23 no mês anterior, e a Samsung manifestou a intenção de expandir gradualmente a disponibilidade da aplicação para modelos de telemóvel mais antigos. Embora a empresa não tenha fornecido um cronograma específico, espera-se que os usuários do Galaxy S22 possam obter acesso ao aplicativo em breve.

Um moderador do fórum Samsung Community, responsável pelas actualizações da câmara do Galaxy, confirmou que o desenvolvimento da aplicação Enhance-X para o Galaxy S22 está quase concluído. Prevê-se que a aplicação possa ser distribuída nas próximas 2 a 3 semanas, embora este calendário continue a ser provisório. Serão disponibilizadas informações adicionais assim que a Samsung estiver preparada para lançar a aplicação.

Tal como explicado no mês passado, a aplicação Galaxy Enhance-X funciona de forma semelhante à funcionalidade Photo Remastering integrada já presente na aplicação Gallery do Galaxy S22. A aplicação utiliza inteligência artificial (IA) para rectificar imperfeições relacionadas com a desfocagem, o ruído e a perda de detalhes, fornecendo ferramentas adicionais e um melhor controlo destes parâmetros, em comparação com a função normal de remasterização de fotografias.

Além disso, a aplicação Enhance-X permite aos utilizadores modificar as características dos retratos, incluindo a suavidade da pele, o tom de cor, o tamanho dos olhos e a linha do maxilar. A aplicação tira partido da IA para remodelar fotografias sem exigir que os utilizadores tenham um conhecimento profundo da edição de fotografias. Mais importante ainda, não permanecerá exclusivo para os dispositivos mais recentes.

Os utilizadores do Galaxy S23 já podem aceder à aplicação através da Galaxy Store. A aplicação Enhance-X, actualmente na sua fase beta de desenvolvimento, pesa cerca de 85 MB. Espera-se que o Galaxy S22 receba a aplicação no próximo mês, com a Samsung a expandir potencialmente a sua disponibilidade para outros modelos de telemóvel pouco tempo depois. No entanto, não é claro se estes telemóveis mais antigos irão receber a versão beta da aplicação, tal como o Galaxy S23, ou se a Samsung está preparada para concluir o período beta e distribuir a aplicação de forma mais alargada.

Com a crescente integração das tecnologias no-code e de IA, aplicações como a Enhance-X demonstram como o aproveitamento destas poderosas ferramentas pode melhorar a experiência do utilizador. A plataforma AppMaster no-code permite que os utilizadores criem aplicações web, móveis e de back-end, permitindo que as empresas expandam as suas ofertas tecnológicas sem necessitarem de conhecimentos extensivos de codificação.