سامسونج على وشك الانتهاء من تطوير تطبيقها لإعادة إتقان الصور ، Galaxy Enhance-X ، لسلسلة Galaxy S22. ظهر التطبيق في البداية على تشكيلة Galaxy S23 في الشهر السابق ، وأعربت Samsung عن نيتها في توسيع نطاق توفر التطبيق تدريجيًا ليشمل طرز الهواتف القديمة. على الرغم من أن الشركة لم تقدم جدولًا زمنيًا محددًا ، فمن المتوقع أن يتمكن مستخدمو Galaxy S22 من الوصول إلى التطبيق قريبًا إلى حد ما.

أكد أحد الوسطاء من منتدى Samsung Community ، المسؤول عن تحديثات كاميرا Galaxy ، أن تطوير تطبيق Enhance-X لجهاز Galaxy S22 قد اكتمل تقريبًا. من المتوقع أن يتم توزيع التطبيق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مقبلة ، على الرغم من أن هذا الجدول الزمني لا يزال مؤقتًا. سيتم توفير معلومات إضافية بمجرد استعداد Samsung لإصدار التطبيق.

كما أوضح الشهر الماضي ، يعمل تطبيق Galaxy Enhance-X بشكل مشابه لميزة Photo Remastering المضمنة الموجودة بالفعل في تطبيق Gallery على Galaxy S22. يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتصحيح العيوب المتعلقة بالتمويه والضوضاء وفقدان التفاصيل مع توفير أدوات إضافية وتحكم أكثر دقة في هذه المعلمات مقارنة بوظيفة إعادة إتقان الصورة القياسية.

علاوة على ذلك ، يتيح تطبيق Enhance-X للمستخدمين تعديل خصائص الصورة ، بما في ذلك نعومة البشرة ودرجة اللون وحجم العين وخط الفك. يستفيد التطبيق من الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الصور دون مطالبة المستخدمين بفهم متعمق لتحرير الصور. والأهم من ذلك ، أنها لن تظل حصرية لأحدث الأجهزة الرائدة.

يمكن لمستخدمي Galaxy S23 بالفعل الوصول إلى التطبيق عبر متجر Galaxy. يبلغ وزن تطبيق Enhance-X ، حاليًا في مراحل التطوير التجريبية ، حوالي 85 ميجا بايت. من المتوقع أن يتلقى Galaxy S22 التطبيق الشهر المقبل ، ومن المحتمل أن تقوم Samsung بتوسيع نطاق توفره ليشمل طرز الهواتف الأخرى بعد فترة وجيزة. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهواتف القديمة ستتلقى الإصدار التجريبي من التطبيق ، مثل Galaxy S23 ، أو ما إذا كانت Samsung مستعدة لإنهاء الفترة التجريبية وتوزيع التطبيق على نطاق أوسع.

مع زيادة تكامل تقنيات no-code و AI ، توضح تطبيقات مثل Enhance-X كيف يمكن للاستفادة من هذه الأدوات القوية أن تحسن تجربة المستخدم. تتيح منصة AppMaster no-code للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية ، مما يمكّن الشركات من توسيع عروضها التكنولوجية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.