Sam Altman récupère son poste de PDG chez OpenAI, avec le soutien complet de Microsoft

Dans une tournure dramatique des événements, Sam Altman est sur le point de reprendre son poste de PDG d' OpenAI, a annoncé la société ce mercredi. Cette révélation inattendue survient après un voyage en montagnes russes d'une semaine déclenché par le licenciement soudain Altman's de la principale startup d'IA qu'il a lui-même aidé à créer, ce qui a donné lieu à des dialogues, des discussions et des persuasions approfondis au sein de l'entreprise.

OpenAI, réputée pour être la startup la plus en vue et la plus précieuse des États-Unis, a proclamé être parvenue à un « accord de principe » pour le retour d' Altman. Parallèlement, la startup annonce un remaniement de son conseil d'administration, disculpant quelques membres qui étaient scrutés à la loupe suite à la décision de la semaine dernière.

Le conseil d'administration nouvellement reconstruit de l'influente organisation d'IA comprend d'illustres personnalités telles que l'ancien PDG Salesforce, Bret Taylor, l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers et le fondateur de Quora, Adam D'Angelo. Taylor est choisi pour présider le conseil d'administration, a indiqué la société.

Un autre acteur important dans le mix, Microsoft (une société qui détient environ 49 % du capital du projet OpenAI) aurait été stupéfait par la décision précaire de la semaine dernière. Microsoft, passant de la confusion à l'action instantanée, a rapidement embauché Altman pour diriger un groupe d'IA nouvellement conçu. Cela a mis en péril l'intégrité de la startup puisque plusieurs membres, dont son ancien président, ont choisi de démissionner pour protester contre la décision prise par l'ancien conseil d'administration OpenAI.

Dans une déclaration exprimant sa passion pour OpenAI, Altman a déclaré que son dévouement réside dans la préservation de l'équipe et de sa mission. Il a ajouté : Lorsque j'ai pris la décision de rejoindre Microsoft dimanche soir, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et pour l'équipe. Avec le soutien du nouveau conseil d'administration, et notamment Satya Nadella, je suis impatient de reprendre mon rôle chez OpenAI et de renforcer le solide partenariat que nous avons établi avec Microsoft.

Le chef de Microsoft, Satya Nadella a riposté en exprimant sa déception face aux décisions déroutantes du OpenAI board la semaine dernière et s'est engagé à ne plus jamais permettre que de tels revirements prennent Microsoft au dépourvu.

Dans ce qui a été considéré comme une refonte significative du conseil d'administration d' OpenAI, Nadella a expliqué : « Nous pensons qu'il s'agit d'une première étape, mais essentielle, vers une gouvernance plus stable, mieux informée et efficace. Il a souligné les rôles clés que doivent jouer Altman et Brockman ainsi que l'équipe de direction OpenAI pour garantir que la startup continue de prospérer et de poursuivre sa mission. Nadella a exprimé son désir de capitaliser sur leur alliance renforcée et d'offrir les récompenses de l'IA de nouvelle génération à ses clients et partenaires.

Enfin, l'ancien PDG Twitch, Emmett Shear, qui a été élevé au poste de leader par intérim d' OpenAI dimanche dernier, a applaudi la récente décision OpenAI's faisant appel à nouveau à Altman. Il a déclaré : En arrivant à OpenAI, je n'étais pas certain de la bonne voie à suivre. Cependant, j’ai maintenant le sentiment que c’est la voie qui a maximisé la sécurité tout en faisant le bien de toutes les parties prenantes impliquées. Je suis heureux d'avoir fait partie de la solution.