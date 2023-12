Sam Altman claimt zijn positie als CEO bij OpenAI terug, met de volledige steun van Microsoft

In een dramatische gang van zaken zal Sam Altman zijn functie als CEO bij OpenAI hervatten, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Deze onverwachte onthulling komt na een achtbaanreis van een week, ingegeven door het plotselinge ontslag Altman's bij de toonaangevende AI-startup die hij zelf heeft helpen opzetten, wat heeft geleid tot uitgebreide dialogen, discussies en overtuigingen binnen het bedrijf.

OpenAI, bekend als de meest spraakmakende en waardevolle startup in de VS, kondigde aan dat ze tot een “principeakkoord” zijn gekomen over de terugkeer van Altman. Tegelijkertijd kondigde de startup de herschikking van de raad van bestuur aan, waarbij een aantal leden die onder de loep lagen na het besluit van vorige week, vrijgesproken werden.

Het nieuw gereconstrueerde bestuur van de invloedrijke AI-organisatie bestaat uit illustere persoonlijkheden als voormalig Salesforce CEO Bret Taylor, de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers en Quora-oprichter Adam D'Angelo. Taylor wordt aangetrokken als voorzitter van de raad van bestuur, aldus het bedrijf.

Een andere belangrijke stakeholder in de mix, Microsoft (een bedrijf dat ongeveer 49% van de aandelen in de OpenAI onderneming bezit) was naar verluidt verbijsterd door de precaire beslissing van vorige week. Microsoft, die van verwarring omging in onmiddellijke actie, ging snel over tot het inhuren Altman om leiding te geven aan een nieuw opgerichte AI-groep. Dit bracht de integriteit van de startup in gevaar, aangezien meerdere leden, waaronder de voormalige president, ervoor kozen af ​​te treden uit protest tegen het besluit van het voormalige OpenAI bestuur.

In een verklaring waarin hij zijn passie voor OpenAI uitdrukte, verklaarde Altman dat zijn toewijding ligt in het behouden van het team en zijn missie. Hij verklaarde verder: Toen ik op zondagavond de beslissing nam om bij Microsoft te gaan werken, was het heel duidelijk dat dit de beste weg was voor zowel mij als het team. Met de steun van het nieuwe bestuur, en met name Satya Nadella, wil ik graag mijn rol bij OpenAI hervatten en de solide samenwerking die we met Microsoft hebben opgebouwd, versterken.

De baas van Microsoft, Satya Nadella nam wraak en uitte zijn teleurstelling over de verbijsterende beslissingen van het OpenAI board vorige week en beloofde dat dergelijke ommekeer Microsoft nooit meer zou overrompelen.

In wat werd gezien als een aanzienlijke vernieuwing van het bestuur van OpenAI, verwoordde Nadella: Wij geloven dat dit een eerste, maar essentiële stap is op weg naar een stabieler, goed geïnformeerd en effectief bestuur. Hij benadrukte de sleutelrollen die zowel Altman als Brockman, samen met het OpenAI leiderschapsteam, moeten spelen om ervoor te zorgen dat de startup blijft bloeien en voortbouwt op zijn missie. Nadella uitte zijn enthousiasme om te profiteren van hun versterkte alliantie en de beloningen van de volgende generatie AI aan hun klanten en partners te leveren.

Ten slotte juichte de voormalige CEO Twitch, Emmett Shear, die afgelopen zondag werd verheven tot interim-leider bij OpenAI, het recente besluit OpenAI's toe om Altman opnieuw in te schakelen. Hij zei: Toen ik OpenAI binnenkwam, was ik niet zeker van de juiste weg voorwaarts. Ik ben nu echter van mening dat dit de weg was die de veiligheid maximaliseerde en tegelijkertijd het goede voor alle betrokken belanghebbenden deed. Ik ben blij dat ik een deel van de oplossing ben geweest.