Sam Altman, Microsoft'un Tam Desteğiyle OpenAI'deki CEO Görevini Geri Aldı

Şirketin bu çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, dramatik olaylar sonucunda Sam Altman, OpenAI CEO görevine devam edecek. Bu beklenmedik açıklama, Altman's kurulmasına bizzat yardım ettiği önde gelen yapay zeka girişiminden aniden kovulması ve bunun ardından şirket içinde kapsamlı diyaloglar, tartışmalar ve iknalar ile sonuçlanan bir haftalık inişli çıkışlı yolculuğun ardından geldi.

ABD'nin en yüksek profilli ve değerli girişimi olarak bilinen OpenAI, Altman geri dönüşü için "prensipte anlaşmaya" vardıklarını açıkladı. Eş zamanlı olarak girişim, geçen haftaki kararın ardından mercek altında olan birkaç üyenin temize çıkarılmasıyla yönetim kurulunun yeniden görevlendirildiğini duyurdu.

Etkili AI organizasyonunun yeni yeniden yapılandırılan yönetim kurulunda eski Salesforce CEO'su Bret Taylor, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Quora kurucusu Adam D'Angelo gibi ünlü kişiler yer alıyor. Şirket, Taylor yönetim kurulu başkanlığına seçildiğini belirtti.

Karışımın bir diğer önemli paydaşı olan Microsoft ( OpenAI girişiminde yaklaşık %49 hisseye sahip olan bir şirket) geçen haftaki istikrarsız karar karşısında şaşkına döndüğü bildirildi. Karmaşadan anında eyleme geçen Microsoft, yeni tasarlanan bir yapay zeka grubuna liderlik etmesi için hızla Altman işe aldı. Bu durum, eski başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda üyenin eski OpenAI yönetim kurulu tarafından alınan kararı protesto etmek için istifa etmeyi seçmesi nedeniyle girişimin bütünlüğünü tehlikeye attı.

OpenAI olan tutkusunu ifade eden bir açıklamada Altman, bağlılığının ekibi ve misyonunu korumakta yattığını belirtti. Ayrıca şunları söyledi: Pazar akşamı Microsoft katılma kararını verdiğimde bunun hem benim hem de takım için en iyi yol olduğu oldukça açıktı. Yeni yönetim kurulunun ve en önemlisi Satya Nadella desteğiyle OpenAI görevime devam etmek ve Microsoft ile kurduğumuz sağlam ortaklığı güçlendirmek için sabırsızlanıyorum.

Microsoft şefi Satya Nadella, geçen hafta OpenAI board kafa karıştırıcı kararlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek misilleme yaptı ve bu tür geri dönüşlerin Microsoft bir daha hazırlıksız yakalamasına asla izin vermeyeceğine söz verdi.

OpenAI Yönetim Kurulunun önemli bir yenilenmesi olarak görülen bu konuda Nadella şunu ifade etti: Bunun daha istikrarlı, bilgili ve etkili bir yönetime ulaşma yolunda ilk ama önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Startup'ın gelişmeye devam etmesini ve misyonunu geliştirmesini sağlamak için hem Altman hem de Brockman ile OpenAI liderlik ekibinin oynayacağı kilit rolleri vurguladı. Nadella, güçlenen ittifaklarından yararlanma ve yeni nesil yapay zekanın ödüllerini müşterilerine ve ortaklarına sunma konusundaki istekliliğini dile getirdi.

Son olarak, geçen Pazar günü OpenAI geçici lider olarak görevlendirilen eski Twitch CEO'su Emmett Shear, OpenAI's Altman tekrar işe alma kararını alkışladı. " OpenAI geldiğimde ileriye doğru gidilecek doğru yoldan emin değildim" dedi. Ancak artık bunun, ilgili tüm paydaşların doğruyu yapmasının yanı sıra güvenliği en üst düzeye çıkaran yol olduğunu düşünüyorum. Çözümün bir parçası olduğum için mutluyum.