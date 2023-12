Sam Altman erobert seine Position als CEO bei OpenAI zurück, mit voller Unterstützung von Microsoft

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse wird Sam Altman seine Position als CEO bei OpenAI wieder übernehmen, gab das Unternehmen an diesem Mittwoch bekannt. Diese unerwartete Enthüllung erfolgt nach einer einwöchigen Achterbahnfahrt, die durch Altman's plötzliche Entlassung aus dem führenden KI-Startup, an dessen Gründung er selbst beteiligt war, ausgelöst wurde und umfassende Dialoge, Diskussionen und Überzeugungsarbeit innerhalb des Unternehmens nach sich zog.

OpenAI, bekannt als das bekannteste und wertvollste Startup in den USA, gab bekannt, dass man eine „grundsätzliche Einigung“ über die Rückkehr von Altman erzielt habe. Gleichzeitig kündigte das Startup die Umbesetzung seines Vorstands an und entließ einige Mitglieder, die nach der Entscheidung von letzter Woche unter der Lupe standen.

Dem neu zusammengesetzten Vorstand der einflussreichen KI-Organisation gehören berühmte Persönlichkeiten wie der ehemalige Salesforce CEO Bret Taylor, der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers und Quora-Gründer Adam D'Angelo an. Taylor sei als Vorstandsvorsitzender nominiert worden, teilte das Unternehmen mit.

Ein weiterer wichtiger Stakeholder in der Mischung, Microsoft (ein Unternehmen, das etwa 49 % der Anteile am OpenAI Unternehmen hält), war Berichten zufolge letzte Woche von der prekären Entscheidung verblüfft. Microsoft wandelte sich von Verwirrung zu sofortigem Handeln und stellte schnell Altman ein, um eine neu konzipierte KI-Gruppe zu leiten. Dies gefährdete die Integrität des Startups, da mehrere Mitglieder, darunter sein ehemaliger Präsident, aus Protest gegen die Entscheidung des ehemaligen OpenAI Vorstands zurücktraten.

In einer Erklärung, in der er seine Leidenschaft für OpenAI zum Ausdruck brachte, erklärte Altman, dass sein Engagement darin liege, das Team und seine Mission zu bewahren. Er erklärte weiter: Als ich am Sonntagabend die Entscheidung traf, zu Microsoft zu wechseln, war klar, dass dies sowohl für mich als auch für das Team der beste Weg war. Mit der Unterstützung des neuen Vorstands und insbesondere Satya Nadella freue ich mich darauf, meine Rolle bei OpenAI wieder aufzunehmen und die solide Partnerschaft, die wir mit Microsoft aufgebaut haben, zu festigen.

Microsoft -Chef Satya Nadella revanchierte sich, indem er seine Enttäuschung über die verwirrenden Entscheidungen des OpenAI board letzte Woche zum Ausdruck brachte und versprach, Microsoft nie wieder von solchen Kehrtwendungen überraschen zu lassen.

Bei der als bedeutende Neugestaltung des Vorstands von OpenAI angesehenen Maßnahme erklärte Nadella: „Wir glauben, dass dies ein erster, aber dennoch wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer stabileren, besser informierten und effektiveren Governance ist.“ Er betonte die Schlüsselrollen, die sowohl Altman als auch Brockman zusammen mit dem OpenAI Führungsteam spielen müssen, um sicherzustellen, dass das Startup weiterhin floriert und seine Mission weiter ausbaut. Nadella brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, aus ihrer gestärkten Allianz Kapital zu schlagen und seinen Kunden und Partnern die Vorteile der KI der nächsten Generation zu bieten.

Schließlich lobte der ehemalige CEO Twitch, Emmett Shear, der am vergangenen Sonntag zum Interimsleiter bei OpenAI ernannt wurde, die jüngste Entscheidung OpenAI's Altman erneut einzubeziehen. Er sagte: Als ich zu OpenAI kam, war ich mir über den richtigen Weg nach vorne nicht sicher. Mittlerweile bin ich jedoch der Meinung, dass dies der Weg war, der die Sicherheit maximierte und gleichzeitig das Richtige für alle Beteiligten tat. Ich bin froh, Teil der Lösung gewesen zu sein.