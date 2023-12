Sam Altman odzyskuje stanowisko dyrektora generalnego OpenAI przy pełnym wsparciu Microsoft

W wyniku dramatycznego obrotu wydarzeń Sam Altman ma powrócić na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI, ogłosiła w środę firma. To nieoczekiwane odkrycie następuje po tygodniowej podróży kolejką górską wywołanej nagłym zwolnieniem Altman's z wiodącego startupu AI, który sam pomógł założyć, co zaowocowało kompleksowymi dialogami, dyskusjami i perswazjami w firmie.

OpenAI, uznawany za najbardziej prestiżowy i wartościowy startup w USA, ogłosił, że osiągnął „co do zasady porozumienie” w sprawie powrotu Altman. Jednocześnie startup ogłosił zmiany w zarządzie, rozgrzeszając kilku członków, którzy byli pod lupą po zeszłotygodniowej decyzji.

W nowo zrekonstruowanym zarządzie wpływowej organizacji AI zasiadają wybitne osobistości, takie jak były dyrektor generalny Salesforce Bret Taylor, były sekretarz skarbu USA Larry Summers i założyciel Quora Adam D'Angelo. Jak podała spółka, Taylor ma zostać przewodniczącym zarządu.

Inny ważny udziałowiec w tym zestawie, Microsoft (firma posiadająca około 49% udziałów w przedsięwzięciu OpenAI), był podobno oszołomiony niepewną decyzją z zeszłego tygodnia. Microsoft, przechodząc od zamieszania do natychmiastowego działania, szybko zatrudnił Altman do kierowania nowo utworzoną grupą AI. Zagroziło to integralności startupu, ponieważ wielu członków, w tym jego były prezes, zdecydowało się na rezygnację w proteście przeciwko decyzji podjętej przez były zarząd OpenAI.

W oświadczeniu wyrażającym swoją pasję do OpenAI Altman stwierdził, że jego zaangażowanie polega na ochronie zespołu i jego misji. Następnie stwierdził: Kiedy w niedzielny wieczór podjąłem decyzję o dołączeniu do Microsoft, było całkiem jasne, że jest to najlepsza ścieżka zarówno dla mnie, jak i zespołu. Dzięki wsparciu nowego zarządu, a w szczególności Satya Nadella, nie mogę się doczekać powrotu do mojej roli w OpenAI i wzmocnienia solidnego partnerstwa, które nawiązaliśmy z Microsoft.

Szef Microsoft, Satya Nadella w odwecie wyraził swoje rozczarowanie kłopotliwymi decyzjami OpenAI board w zeszłym tygodniu i przyrzekł, że nigdy więcej nie pozwoli, aby takie zmiany zaskoczyły Microsoft.

OpenAI stwierdził, że jest to pierwszy, a jednocześnie niezbędny krok Nadella kierunku bardziej stabilnego, świadomego i skutecznego zarządzania. Podkreślił kluczową rolę, jaką mają do odegrania zarówno Altman, jak i Brockman wraz z zespołem kierowniczym OpenAI, aby zapewnić, że startup będzie nadal prosperował i rozwijał swoją misję. Nadella wyraził chęć wykorzystania wzmocnionego sojuszu i dostarczenia korzyści w postaci sztucznej inteligencji nowej generacji swoim klientom i partnerom.

Na koniec były dyrektor generalny Twitch, Emmett Shear, który w zeszłą niedzielę został wyniesiony na stanowisko tymczasowego lidera OpenAI, pochwalił niedawną decyzję OpenAI's o ponownym zatrudnieniu Altman. Powiedział: „Wchodząc do OpenAI, nie byłem pewien, jaka będzie właściwa droga naprzód. Jednak obecnie uważam, że była to droga, która zmaksymalizowała bezpieczeństwo przy jednoczesnym właściwym postępowaniu wszystkich zaangażowanych stron. Cieszę się, że byłem częścią rozwiązania.