Sam Altman recupera posição de CEO na OpenAI, com total apoio da Microsoft

Em uma reviravolta dramática, Sam Altman deve retomar seu cargo de CEO da OpenAI, anunciou a empresa nesta quarta-feira. Esta revelação inesperada surge após uma viagem de montanha-russa de uma semana instigada pela súbita demissão Altman's da principal startup de IA que ele próprio ajudou a estabelecer, resultando em diálogos, discussões e persuasões abrangentes dentro da empresa.

OpenAI, conhecida por ser a startup mais valiosa e de maior destaque nos EUA, proclamou que chegou a um “acordo de princípio” para o retorno de Altman. Ao mesmo tempo, a startup anunciou a remodelação do seu conselho de administração, absolvendo alguns membros que estavam sob o microscópio após a decisão da semana passada.

O conselho recentemente reconstruído da influente organização de IA inclui personalidades ilustres como o ex-CEO Salesforce Bret Taylor, o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, e o fundador do Quora, Adam D'Angelo. Taylor foi escolhido para atuar como presidente do conselho, afirmou a empresa.

Outra parte interessada importante no mix, Microsoft (uma empresa que detém cerca de 49% do capital do empreendimento OpenAI) teria ficado chocada com a decisão precária da semana passada. Microsoft, divergindo da confusão para a ação instantânea, rapidamente contratou Altman para liderar um grupo de IA recém-concebido. Isso colocou em risco a integridade da startup, já que vários membros, incluindo seu ex-presidente, optaram por renunciar em protesto contra a decisão tomada pelo antigo conselho OpenAI.

Em comunicado expressando sua paixão pela OpenAI, Altman afirmou que sua dedicação está em preservar a equipe e sua missão. Ele afirmou ainda: Quando tomei a decisão de ingressar Microsoft no domingo à noite, ficou bastante claro que era o melhor caminho para mim e para a equipe. Com o apoio do novo conselho, e principalmente Satya Nadella, estou ansioso para retomar minha função na OpenAI e fortalecer a sólida parceria que estabelecemos com Microsoft.

O chefe da Microsoft, Satya Nadella retaliou expressando seu desapontamento com as decisões desconcertantes do OpenAI board na semana passada e prometeu nunca permitir que tais reviravoltas pegassem Microsoft desprevenida novamente.

No que foi visto como uma reformulação significativa do Conselho da OpenAI, Nadella articulou: Acreditamos que este é um primeiro, mas essencial, passo para alcançar uma governança mais estável, bem informada e eficaz. Ele enfatizou os papéis principais a serem desempenhados por Altman e Brockman, juntamente com a equipe de liderança OpenAI, para garantir que a startup continue a prosperar e a desenvolver sua missão. Nadella expressou seu desejo de capitalizar sua aliança fortalecida e entregar as recompensas da IA ​​de próxima geração aos seus clientes e parceiros.

Finalmente, o ex-CEO Twitch, Emmett Shear, que foi elevado como líder interino da OpenAI no último domingo, aplaudiu a recente decisão OpenAI's de trazer Altman novamente. Ele disse: Ao entrar no OpenAI, eu não tinha certeza sobre o caminho correto a seguir. No entanto, agora sinto que este foi o caminho que maximizou a segurança, juntamente com a ação correta por parte de todas as partes interessadas envolvidas. Estou feliz por ter feito parte da solução.