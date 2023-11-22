Сэм Альтман восстанавливает должность генерального директора OpenAI при полной поддержке Microsoft

В результате драматического поворота событий Sam Altman собирается возобновить свою должность генерального директора OpenAI, объявила компания в эту среду. Это неожиданное открытие произошло после недельного путешествия по американским горкам, спровоцированного внезапным увольнением Altman's из ведущего стартапа в области искусственного интеллекта, который он сам помог создать, что повлекло за собой всесторонние диалоги, дискуссии и убеждения внутри компании.

OpenAI, известный как самый громкий и ценный стартап в США, заявил, что они пришли к «принципиальному соглашению» по возвращению Altman. Одновременно стартап объявил о перестановках в своем совете директоров, освободив от ответственности нескольких членов, которые находились под микроскопом после решения, принятого на прошлой неделе.

В недавно обновленный совет влиятельной организации по искусственному интеллекту вошли такие выдающиеся личности, как бывший генеральный директор Salesforce Брет Тейлор, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и основатель Quora Адам Д'Анджело. Taylor назначен председателем совета директоров, заявили в компании.

Еще один важный участник этой сделки, Microsoft (компания, которой принадлежит около 49% акций предприятия OpenAI), как сообщается, была ошеломлена шатким решением на прошлой неделе. Microsoft, перейдя от замешательства к мгновенным действиям, быстро наняла Altman, чтобы тот возглавил недавно созданную группу по искусственному интеллекту. Это поставило под угрозу целостность стартапа, поскольку несколько членов, включая его бывшего президента, решили уйти в отставку в знак протеста против решения, принятого бывшим правлением OpenAI.

В заявлении, выражающем его страсть к OpenAI, Altman заявил, что его преданность делу заключается в сохранении команды и ее миссии. Далее он заявил: «Когда я принял решение присоединиться к Microsoft в воскресенье вечером, было совершенно ясно, что это лучший путь как для меня, так и для команды. При поддержке нового совета директоров и, в первую очередь, Satya Nadella, я стремлюсь возобновить свою работу в OpenAI и укрепить прочное партнерство, которое мы установили с Microsoft.

Глава Microsoft Satya Nadella в ответ выразил свое разочарование по поводу запутанных решений OpenAI board на прошлой неделе и поклялся никогда больше не допускать, чтобы такие повороты событий снова застали Microsoft врасплох.

Nadella заявил, что это было расценено как существенное обновление состава Совета директоров OpenAI: «Мы считаем, что это первый, но важный шаг на пути к достижению более стабильного, хорошо информированного и эффективного управления». Он подчеркнул ключевую роль, которую должны сыграть Altman и Брокман вместе с руководящей командой OpenAI в обеспечении дальнейшего процветания стартапа и реализации своей миссии. Наделла выразил желание извлечь выгоду из их укрепленного альянса и предоставить преимущества ИИ следующего поколения своим клиентам и партнерам.

Наконец, бывший генеральный директор Twitch Emmett Shear, который был назначен временным руководителем OpenAI в прошлое воскресенье, приветствовал недавнее решение OpenAI's снова привлечь Altman. Он сказал: «Придя в OpenAI, я не был уверен в правильности пути вперед. Однако теперь я чувствую, что это был путь, который позволил максимизировать безопасность и одновременно поступить правильно со стороны всех заинтересованных сторон. Я рад, что был частью решения.