Sam Altman recupera su puesto como director ejecutivo de OpenAI, con el apoyo total de Microsoft

En un giro dramático de los acontecimientos, Sam Altman retomará su puesto como CEO de OpenAI, anunció la compañía este miércoles. Esta revelación inesperada se produce después de una montaña rusa de una semana instigada por el repentino despido Altman's de la startup líder en inteligencia artificial que él mismo ayudó a establecer, lo que dio lugar a diálogos, discusiones y persuasiones integrales dentro de la empresa.

OpenAI, reconocida por ser la startup más valiosa y de más alto perfil en los EE. UU., proclamó que habían llegado a un "acuerdo de principio" para el regreso de Altman. Al mismo tiempo, la startup anunció la reorganización de su junta directiva, absolviendo a algunos miembros que estaban bajo el microscopio tras la decisión de la semana pasada.

La junta directiva recientemente reconstruida de la influyente organización de inteligencia artificial incluye personalidades ilustres como el ex director ejecutivo Salesforce Bret Taylor, el ex secretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers, y el fundador de Quora, Adam D'Angelo. Taylor ha sido elegido para ocupar el cargo de presidente de la junta, afirmó la empresa.

Otro actor importante en la mezcla, Microsoft (una compañía que posee alrededor del 49% de la propiedad de la empresa OpenAI) quedó atónito por la precaria decisión la semana pasada. Microsoft, pasando de la confusión a la acción instantánea, rápidamente contrató a Altman para liderar un grupo de IA recién concebido. Esto puso en peligro la integridad de la startup, ya que varios miembros, incluido su ex presidente, optaron por dimitir en protesta por la decisión tomada por la antigua junta directiva OpenAI.

En un comunicado expresando su pasión por OpenAI, Altman afirmó que su dedicación radica en preservar el equipo y su misión. Dijo además: Cuando tomé la decisión de unirme Microsoft el domingo por la noche, estaba bastante claro que era el mejor camino tanto para mí como para el equipo. Con el apoyo de la nueva junta directiva y, en particular, Satya Nadella, estoy ansioso por retomar mi función en OpenAI y fortalecer la sólida asociación que hemos establecido con Microsoft.

El jefe de Microsoft, Satya Nadella tomó represalias expresando su decepción por las desconcertantes decisiones de la OpenAI board la semana pasada y prometió nunca permitir que tales cambios tomen Microsoft con la guardia baja nuevamente.

En lo que se consideró una renovación significativa de la Junta Directiva de OpenAI, Nadella articuló: Creemos que este es un primer paso, aunque esencial, hacia una gobernanza más estable, bien informada y eficaz. Hizo hincapié en los roles clave que desempeñarán Altman y Brockman junto con el equipo de liderazgo OpenAI para garantizar que la startup continúe prosperando y basándose en su misión. Nadella expresó su entusiasmo por capitalizar su alianza fortalecida y ofrecer las recompensas de la IA de próxima generación a sus clientes y socios.

Finalmente, el ex director ejecutivo Twitch, Emmett Shear, quien fue elevado como líder interino en OpenAI el domingo pasado, aplaudió la reciente decisión OpenAI's de traer nuevamente a Altman. Dijo: Al entrar en OpenAI, no estaba seguro del camino correcto a seguir. Sin embargo, ahora siento que este fue el camino que maximizó la seguridad además de hacer lo correcto por parte de todas las partes interesadas involucradas. Me alegro de haber sido parte de la solución.