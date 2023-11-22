在微软的全力支持下，Sam Altman 重新担任 OpenAI 首席执行官

OpenAI 本周三宣布，事态发生了戏剧性的转变， Sam Altman将恢复担任OpenAI首席执行官。这一意想不到的启示是在Altman's突然被他自己帮助建立的领先人工智能初创公司解雇而引发的为期一周的过山车之旅之后发生的，随后在公司内部进行了全面的对话、讨论和说服。

被誉为美国最受瞩目、最具价值的初创公司OpenAI宣布，他们已就Altman的回归达成“原则协议”。与此同时，该初创公司宣布对董事会进行改组，免除了上周决定后受到密切关注的一些成员。

这个颇具影响力的人工智能组织新改组的董事会包括Salesforce前首席执行官布雷特·泰勒 (Bret Taylor)、美国前财政部长拉里·萨默斯 (Larry Summers) 和 Quora 创始人 Adam D'Angelo 等杰出人士。该公司表示， Taylor被任命为董事会主席。

据报道，另一个重要的利益相关者Microsoft （该公司持有OpenAI合资企业约 49% 的股权）对上周这一不稳定的决定感到震惊。 Microsoft从混乱转向立即采取行动，迅速聘请Altman来领导一个新成立的人工智能团队。这危及了这家初创公司的诚信，因为包括前总裁在内的多名成员选择辞职，以抗议前OpenAI董事会的决定。

Altman在一份表达他对OpenAI热情的声明中表示，他的奉献精神在于维护团队及其使命。他进一步表示，当我在周日晚上决定加入Microsoft时，很明显这对我和团队来说都是最好的道路。在新董事会，特别是Satya Nadella的支持下，我渴望继续在OpenAI担任职务，并巩固我们与Microsoft建立的牢固合作伙伴关系。

Microsoft首席执行官Satya Nadella对此进行了报复，表达了他对OpenAI board上周令人费解的决定的失望，并发誓再也不会让此类转变让Microsoft措手不及。

Nadella表示， OpenAI董事会被视为一次重大改组，我们认为这是实现更稳定、信息灵通和有效治理的第一步，也是至关重要的一步。他强调了Altman和 Brockman 以及OpenAI领导团队在确保初创公司持续繁荣并践行其使命方面所发挥的关键作用。纳德拉表示，他渴望利用双方加强的联盟，为客户和合作伙伴带来下一代人工智能的回报。

最后，上周日被提升为OpenAI临时领导者的前Twitch首席执行官Emmett Shear对OpenAI's最近再次引入Altman的决定表示赞赏。他说，进入OpenAI后，我并不确定前进的道路是否正确。然而，我现在认为这是最大限度地提高安全性并让所有相关利益相关者正确行事的途径。我很高兴成为解决方案的一部分。