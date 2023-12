Sam Altman rivendica la posizione di CEO di OpenAI, con il pieno supporto di Microsoft

In una drammatica svolta degli eventi, Sam Altman è pronto a riprendere la sua posizione di CEO di OpenAI, ha annunciato la società questo mercoledì. Questa rivelazione inaspettata arriva dopo un viaggio sulle montagne russe durato una settimana, innescato dall'improvviso licenziamento Altman's dalla principale startup di intelligenza artificiale che lui stesso ha contribuito a fondare, dando seguito a dialoghi, discussioni e persuasioni approfonditi all'interno dell'azienda.

OpenAI, rinomata per essere la startup di più alto profilo e valore negli Stati Uniti, ha annunciato di essere arrivata a un "accordo di principio" per il ritorno di Altman. Allo stesso tempo, la startup ha annunciato il rimpasto del suo consiglio di amministrazione, assolvendo alcuni membri che erano sotto il microscopio dopo la decisione della scorsa settimana.

Il consiglio recentemente ricostituito dell'influente organizzazione di intelligenza artificiale comprende personalità illustri come l'ex CEO Salesforce Bret Taylor, l'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Larry Summers e il fondatore di Quora Adam D'Angelo. Taylor è stato scelto per ricoprire il ruolo di presidente del consiglio, ha dichiarato la società.

Un altro importante stakeholder nel mix, Microsoft (una società che detiene circa il 49% della quota di proprietà dell'impresa OpenAI) sarebbe rimasto sbalordito dalla precaria decisione della scorsa settimana. Microsoft, passando dalla confusione all'azione immediata, si è mossa rapidamente per assumere Altman per guidare un gruppo di intelligenza artificiale di nuova concezione. Ciò ha messo a repentaglio l'integrità della startup poiché diversi membri, incluso il suo ex presidente, hanno scelto di dimettersi per protestare contro la decisione presa dall'ex consiglio di amministrazione OpenAI.

In una dichiarazione in cui esprime la sua passione per OpenAI, Altman ha affermato che la sua dedizione sta nel preservare il team e la sua missione. Ha inoltre affermato: Quando ho preso la decisione di unirmi Microsoft domenica sera, era abbastanza chiaro che fosse la strada migliore sia per me che per il team. Con il supporto del nuovo consiglio e, in particolare, Satya Nadella, sono ansioso di riprendere il mio ruolo in OpenAI e rafforzare la solida partnership che abbiamo stabilito con Microsoft.

Il capo di Microsoft, Satya Nadella ha reagito esprimendo il suo disappunto per le sconcertanti decisioni del OpenAI board la scorsa settimana e ha promesso che non permetterà mai che tali inversioni di tendenza colgano nuovamente Microsoft alla sprovvista.

In quello che è stato visto come un significativo rinnovamento del consiglio di amministrazione di OpenAI, Nadella ha articolato: "Crediamo che questo sia un primo, ma essenziale, passo verso il raggiungimento di una governance più stabile, ben informata ed efficace". Ha sottolineato il ruolo chiave che Altman e Brockman dovranno svolgere insieme al team dirigente OpenAI nel garantire che la startup continui a prosperare e a sviluppare la sua missione. Nadella ha espresso il suo desiderio di trarre vantaggio dalla loro alleanza rafforzata e di offrire i vantaggi dell’intelligenza artificiale di nuova generazione ai propri clienti e partner.

Infine, l'ex CEO Twitch, Emmett Shear, che domenica scorsa è stato nominato leader ad interim di OpenAI, ha applaudito la recente decisione OpenAI's di coinvolgere nuovamente Altman. Ha detto: Entrando in OpenAI, non ero sicuro del percorso corretto da seguire. Tuttavia, ora ritengo che questo sia stato il percorso che ha massimizzato la sicurezza oltre a fare la cosa giusta da parte di tutte le parti interessate coinvolte. Sono felice di aver contribuito alla soluzione.