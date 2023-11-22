يستعيد Sam Altman منصبه كرئيس تنفيذي في OpenAI، بدعم كامل من Microsoft

في تحول دراماتيكي للأحداث، من المقرر أن يستأنف Sam Altman منصبه كرئيس تنفيذي في OpenAI ، حسبما أعلنت الشركة يوم الأربعاء. يأتي هذا الكشف غير المتوقع بعد رحلة مليئة بالتقلبات استمرت أسبوعًا بسبب طرد Altman's المفاجئ من شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ساعد هو نفسه في تأسيسها، مما أعقب ذلك حوارات ومناقشات وإقناعات شاملة داخل الشركة.

أعلنت OpenAI ، المشهورة بكونها الشركة الناشئة الأكثر شهرة وقيمة في الولايات المتحدة، أنها توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" بشأن عودة Altman. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة الناشئة عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها، وإعفاء عدد قليل من الأعضاء الذين كانوا تحت المجهر بعد قرار الأسبوع الماضي.

يضم مجلس الإدارة المعاد تشكيله حديثًا لمنظمة الذكاء الاصطناعي المؤثرة شخصيات لامعة مثل الرئيس التنفيذي السابق Salesforce بريت تايلور، ووزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز، ومؤسس Quora آدم دانجيلو. وذكرت الشركة أنه تم تعيين Taylor ليكون رئيسًا لمجلس الإدارة.

يقال إن Microsoft (الشركة التي تمتلك حوالي 49٪ من ملكية مشروع OpenAI) من أصحاب المصلحة المهمين الآخرين في هذا المزيج، قد فاجأها القرار المحفوف بالمخاطر الأسبوع الماضي. Microsoft ، التي ابتعدت عن الارتباك إلى العمل الفوري، تحركت بسرعة لتوظيف Altman لقيادة مجموعة الذكاء الاصطناعي التي تم تصورها حديثًا. أدى هذا إلى تعريض نزاهة الشركة الناشئة للخطر حيث اختار العديد من الأعضاء، بما في ذلك رئيسها السابق، الاستقالة احتجاجًا على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة OpenAI السابق.

وفي بيان أعرب فيه عن شغفه بـ OpenAI ، ذكر Altman أن تفانيه يكمن في الحفاظ على الفريق ومهمته. وأضاف أيضًا: عندما اتخذت قرار الانضمام إلى Microsoft مساء الأحد، كان من الواضح تمامًا أن هذا هو المسار الأفضل لي وللفريق. بدعم من مجلس الإدارة الجديد، وعلى الأخص Satya Nadella ، أنا متحمس لاستئناف دوري في OpenAI ، وتعزيز الشراكة القوية التي أنشأناها مع Microsoft.

ورد رئيس Microsoft ، Satya Nadella ، معربًا عن خيبة أمله إزاء القرارات المحيرة التي اتخذها OpenAI board الأسبوع الماضي وتعهد بعدم السماح أبدًا لمثل هذه التحولات التي تفاجئ Microsoft مرة أخرى.

وفي ما كان يُنظر إليه على أنه تجديد مهم لمجلس الإدارة في OpenAI ، قال Nadella: "نعتقد أن هذه خطوة أولى، لكنها أساسية، نحو تحقيق حوكمة أكثر استقرارًا ومستنيرة وفعالية. وشدد على الأدوار الرئيسية التي يجب أن يلعبها كل من Altman وBrockman جنبًا إلى جنب مع فريق قيادة OpenAI في ضمان استمرار الشركة الناشئة في الازدهار والبناء على مهمتها. وأعرب ناديلا عن حرصه على الاستفادة من تحالفهم المعزز وتقديم مكافآت الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي إلى عملائهم وشركائهم.

أخيرًا، أشاد Emmett Shear ، الرئيس التنفيذي السابق Twitch ، والذي تم ترقيته كقائد مؤقت في OpenAI يوم الأحد الماضي، بقرار OpenAI's الأخير بجلب Altman مرة أخرى. قال، عندما انضممت إلى OpenAI ، لم أكن متأكدًا من المسار الصحيح للمضي قدمًا. ومع ذلك، أشعر الآن أن هذا هو المسار الذي أدى إلى زيادة السلامة إلى أقصى حد إلى جانب القيام بالصواب من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين. يسعدني أن أكون جزءًا من الحل.