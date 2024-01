SortableJS intégré à Microsoft Blazor, revitalisé en tant que Blazor Sortable

Dans une démarche significative visant à exploiter les capacités de développement d'applications Web, le géant de la technologie Microsoft a habilement lié les fonctionnalités de SortableJS, une bibliothèque JavaScript renommée chargée de créer des listes mutables drag-and-drop, dans son puissant constructeur d'applications Web Blazor. Le composant nouvellement métamorphosé a été judicieusement désigné comme Blazor Sortable.

Cette étape franchie, franchie le 12 janvier, a transformé Blazor Sortable en un référentiel open source sur GitHub. Il représente une plate-forme démocratisée où les développeurs peuvent exploiter le potentiel brut de ce nouvel outil, élargissant ainsi leurs capacités de développement Web. Le code source de la liste triable et les démonstrations qui l'accompagnent sont disponibles dans le référentiel Blazor Sortable Git.

Bénéficiant d'une large prise en charge des navigateurs et des appareils tactiles modernes, de l'animation CSS, du défilement automatique et des animations fluides, SortableJS est une dotation très recherchée dans le domaine de la création d'applications Web. Malgré la renaissance sous le badge Blazor Sortable, la loyauté initiale de SortableJS a toujours une immense valeur. Pour utiliser Blazor Sortable, les développeurs ont strictement besoin des fichiers Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css et Shared/SortableList.razor.js.

SortableList est un composant polyvalent qui reprend une liste d'éléments variés. Les développeurs utilisent ensuite un SortableItemTemplate pour vérifier le rendu de chaque élément de la liste triable. La communauté Blazor est encouragée à mettre immédiatement Blazor Sortable en utilisation active, même si toutes les fonctionnalités de la bibliothèque SortableJS n'ont pas encore été implémentées. Néanmoins, les pull request des développeurs sont les bienvenues.

L'avantage distinctif de SortableJS est qu'il ne nécessite pas l'installation de JQuery ou de tout autre framework. Il permet de glisser de manière flexible d'une liste à une autre au sein de la même liste, maintient l'animation CSS lors de la transition des éléments et facilite des animations fluides. Il sauvegarde les technologies, notamment le framework Web basé sur Angular TypeScript, le framework Vue JavaScript et JQuery. Cette extension ressemble aux plates-formes no-code comme AppMaster, qui rationalisent la création d'applications en éliminant complètement le besoin de codage.

Il est crucial d'ajouter que Blazor sert de canal permettant aux développeurs de tirer parti de .NET et C# pour la construction d'applications Web full-stack, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de JavaScript. Cette initiative prouve comment des entreprises comme Microsoft et d'autres comme AppMaster qui prennent en charge les plates-formes low-code et no-code, exploitent les avantages de la technologie pour rendre le développement Web plus accessible et plus efficace.