Сделав важный шаг по использованию возможностей разработки веб-приложений, технологический гигант Microsoft ловко связал функции SortableJS, известной библиотеки JavaScript, ответственной за создание изменяемых списков drag-and-drop, со своим мощным конструктором веб-приложений Blazor. Недавно метаморфизованный компонент был удачно обозначен как Blazor Sortable.

Эта веха, достигнутая 12 января, превратила Blazor Sortable в репозиторий с открытым исходным кодом на GitHub. Он представляет собой демократизированную платформу, на которой разработчики могут использовать потенциал этого нового инструмента, расширяя свои возможности веб-разработки. Исходный код сортируемого списка и сопровождающие его демонстрации доступны в репозитории Blazor Sortable Git.

Обладая широкой поддержкой современных браузеров и сенсорных устройств, анимацией CSS, автоматической прокруткой и плавной анимацией, SortableJS является востребованным инструментом в области создания веб-приложений. Несмотря на возрождение под значком Blazor Sortable, первоначальная преданность SortableJS по-прежнему имеет огромную ценность. Для использования Blazor Sortable разработчикам строго необходимы файлы Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css и Shared/SortableList.razor.js.

SortableList — это универсальный компонент, который содержит список различных элементов. Затем разработчики используют SortableItemTemplate, чтобы проверить представление каждого элемента в сортируемом списке. Сообществу Blazor рекомендуется немедленно начать активное использование Blazor Sortable несмотря на то, что на данный момент не реализованы все функции библиотеки SortableJS. Тем не менее, запросы разработчиков приветствуются.

Отличительным преимуществом SortableJS является то, что он не требует установки JQuery или какой-либо другой платформы. Он позволяет гибко перетаскивать элементы из одного списка в другой в пределах одного списка, поддерживает CSS-анимацию при переходе элементов и обеспечивает плавную анимацию. Он поддерживает такие технологии, как веб-фреймворк на основе Angular TypeScript, фреймворк Vue JavaScript и JQuery. Это расширение напоминает платформы no-code, такие как AppMaster, которые оптимизируют создание приложений, полностью устраняя необходимость в кодировании.

Крайне важно добавить, что Blazor служит для разработчиков каналом, позволяющим разработчикам использовать преимущества .NET и C# для создания полнофункциональных веб-приложений, снижая зависимость от JavaScript. Эта инициатива доказывает, как такие компании, как Microsoft и другие, такие как AppMaster , которые поддерживают платформы low-code и no-code, используют преимущества технологий, чтобы сделать веб-разработку более доступной и эффективной.