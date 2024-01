SortableJS Zintegrowany z Microsoft Blazor, odnowiony jako Blazor Sortable

Dokonując znaczącego ruchu mającego na celu wykorzystanie możliwości tworzenia aplikacji internetowych, gigant technologiczny Microsoft zwinnie połączył funkcje SortableJS, znanej biblioteki JavaScript odpowiedzialnej za tworzenie modyfikowalnych list drag-and-drop, z potężnym narzędziem do tworzenia aplikacji internetowych Blazor. Nowo przekształcony komponent został trafnie oznaczony jako Blazor Sortable.

Ten kamień milowy, osiągnięty 12 stycznia, przekształcił Blazor Sortable w repozytorium typu open source w witrynie GitHub. Reprezentuje zdemokratyzowaną platformę, na której programiści mogą czerpać z surowego potencjału tego nowo odkrytego narzędzia, rozszerzając swoje możliwości tworzenia stron internetowych. Kod źródłowy listy z możliwością sortowania i towarzyszące jej demonstracje są dostępne w repozytorium Blazor Sortable Git.

Oferując szeroką obsługę nowoczesnych przeglądarek i urządzeń dotykowych, animację CSS, automatyczne przewijanie i animacje płynne, SortableJS jest dobrze poszukiwanym narzędziem w dziedzinie tworzenia aplikacji internetowych. Pomimo odrodzenia się pod nazwą Blazor Sortable, początkowa lojalność wobec SortableJS nadal ma ogromną wartość. Aby korzystać z Blazor Sortable, programiści ściśle wymagają plików Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css i Shared/SortableList.razor.js.

SortableList to wszechstronny komponent, który zajmuje listę różnych elementów. Następnie programiści używają SortableItemTemplate do sprawdzenia wersji każdego elementu na liście, którą można sortować. Zachęcamy społeczność Blazor do natychmiastowego aktywnego wykorzystania Blazor Sortable, mimo że nie zaimplementowano jeszcze wszystkich funkcji biblioteki SortableJS. Niemniej jednak prośby programistów o ściągnięcie są mile widziane.

Wyraźną zaletą SortableJS jest to, że nie wymaga instalacji JQuery ani żadnego innego frameworka. Umożliwia elastyczne przeciąganie z jednej listy na drugą w ramach tej samej listy, utrzymuje animację CSS podczas przenoszenia elementów i ułatwia płynne animacje. Tworzy kopie zapasowe technologii, w tym platformy internetowej opartej na Angular TypeScript, platformy Vue JavaScript i JQuery. To rozszerzenie przypomina platformy no-code, takie jak AppMaster, które usprawniają tworzenie aplikacji, całkowicie eliminując potrzebę kodowania.

Należy dodać, że Blazor służy programistom jako kanał umożliwiający korzystanie z platform .NET i C# do tworzenia aplikacji internetowych z pełnym stosem, zmniejszając zależność od JavaScript. Ta inicjatywa pokazuje, jak firmy takie jak Microsoft i inne, takie jak AppMaster , które obsługują platformy low-code i no-code, wykorzystują zalety technologii, aby tworzenie stron internetowych było bardziej dostępne i wydajne.