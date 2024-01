In een belangrijke stap om de mogelijkheden van de ontwikkeling van webapplicaties te benutten, heeft technologiegigant Microsoft op behendige wijze de functies van SortableJS, een gerenommeerde JavaScript-bibliotheek die verantwoordelijk is voor het maken van veranderlijke drag-and-drop lijsten, gekoppeld aan zijn machtige Blazor webapplicatiebouwer. De onlangs vernieuwde component is toepasselijk aangeduid als Blazor Sortable.

Deze mijlpaal, bereikt op 12 januari, heeft Blazor Sortable getransformeerd in een open-source repository op GitHub. Het vertegenwoordigt een gedemocratiseerd platform waarop ontwikkelaars kunnen profiteren van de ruwe mogelijkheden van deze nieuwe tool, waardoor hun mogelijkheden voor webontwikkeling worden uitgebreid. De broncode voor de sorteerbare lijst en bijbehorende demonstraties zijn beschikbaar in de Blazor Sortable Git-repository.

Met brede ondersteuning voor moderne browsers en aanraakapparaten, CSS-animatie, automatisch scrollen en vloeiende animaties, is SortableJS een veelgevraagd hulpmiddel op het gebied van het maken van webapplicaties. Ondanks de wedergeboorte onder de Blazor Sortable badge, heeft de aanvankelijke loyaliteit van SortableJS nog steeds een enorme waarde. Om Blazor Sortable te kunnen gebruiken, hebben ontwikkelaars strikt de bestanden Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css en Shared/SortableList.razor.js nodig.

De SortableList is een allround component die een lijst met verschillende items bevat. Ontwikkelaars gebruiken vervolgens een SortableItemTemplate om de weergave van elk item in de sorteerbare lijst vast te stellen. Blazor gemeenschap wordt aangemoedigd om Blazor Sortable onmiddellijk actief te gebruiken, ondanks dat nog niet alle functies van de SortableJS bibliotheek zijn geïmplementeerd. Niettemin zijn pull-verzoeken van ontwikkelaars welkom.

Het onderscheidende voordeel van SortableJS is dat het niet de installatie van een JQuery of een ander raamwerk vereist. Het maakt flexibel slepen van de ene lijst naar de andere binnen dezelfde lijst mogelijk, handhaaft CSS-animatie wanneer items worden overgezet en vergemakkelijkt vloeiende animaties. Het ondersteunt technologieën, waaronder het op Angular TypeScript gebaseerde webframework, het Vue JavaScript-framework en JQuery. Deze uitbreiding lijkt op no-code platforms zoals AppMaster, die het maken van applicaties stroomlijnt door de noodzaak van codering helemaal te elimineren.

Het is van cruciaal belang om toe te voegen dat Blazor fungeert als kanaal voor ontwikkelaars om te profiteren van .NET en C# voor het bouwen van full-stack webapplicaties, waardoor de afhankelijkheid van JavaScript wordt verminderd. Dit initiatief bewijst hoe bedrijven als Microsoft, en anderen zoals AppMaster , die low-code en no-code platforms ondersteunen, de voordelen van technologie benutten om webontwikkeling toegankelijker en efficiënter te maken.