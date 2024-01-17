SortableJS 与 Microsoft Blazor 集成，重新焕发活力，成为 Blazor Sortable

在利用 Web 应用程序开发功能的重大举措中，科技巨头 Microsoft 灵活地将SortableJS （一个负责创建drag-and-drop列表的著名 JavaScript 库）的功能绑定到其强大的Blazor Web 应用程序生成器中。新变形的组件被恰当地指定为Blazor Sortable 。

这一里程碑于 1 月 12 日完成，已将Blazor Sortable转变为 GitHub 上的开源存储库。它代表了一个民主化的平台，开发人员可以利用这个新工具的原始潜力，扩展他们的 Web 开发能力。可排序列表的源代码和随附的演示可在Blazor Sortable Git 存储库中找到。

SortableJS拥有对现代浏览器和触摸设备、CSS 动画、自动滚动和流体动画的广泛支持，是 Web 应用程序创建领域广受追捧的资源。尽管在Blazor Sortable徽章下重生， SortableJS最初的忠诚仍然具有巨大的价值。要使用Blazor Sortable ，开发人员严格需要 Shared/SortableList.razor、Shared/SortableList.razor.css 和 Shared/SortableList.razor.js 文件。

SortableList 是一个全能组件，它占据不同项目的列表。然后，开发人员使用SortableItemTemplate来确定可排序列表中每个项目的呈现方式。我们鼓励Blazor社区立即积极使用Blazor Sortable ，尽管目前尚未实现SortableJS库的所有功能。尽管如此，开发人员的拉取请求仍然受到欢迎。

SortableJS的独特优势是它不需要安装 JQuery 或任何其他框架。它灵活地允许在同一列表中从一个列表拖动到另一个列表，在项目转换时支持 CSS 动画，并促进平滑的动画。它支持的技术包括基于 Angular TypeScript 的 Web 框架、Vue JavaScript 框架和JQuery 。这种扩展类似于AppMaster等no-code平台，它通过完全消除编码需求来简化应用程序的创建。

需要补充的是， Blazor是开发人员利用 .NET 和 C# 构建全栈 Web 应用程序的渠道，从而减少对 JavaScript 的依赖，这一点至关重要。这一举措证明了 Microsoft 等公司以及AppMaster等支持low-code和no-code平台的公司如何利用技术优势使 Web 开发变得更加容易和高效。