Microsoft Blazor ile Entegre SortableJS, Blazor Sıralanabilir Olarak Yeniden Canlandırıldı

Teknoloji devi Microsoft, web uygulaması geliştirme yeteneklerinden yararlanmak için önemli bir adım atarak, değişken drag-and-drop listeleri oluşturmaktan sorumlu ünlü bir JavaScript kitaplığı olan SortableJS özelliklerini güçlü Blazor web uygulaması oluşturucusuna hızlı bir şekilde bağladı. Yeni metamorfize edilmiş bileşen uygun bir şekilde Blazor Sortable olarak belirlendi.

12 Ocak'ta gerçekleştirilen bu kilometre taşı, Blazor Sortable GitHub'da açık kaynaklı bir depoya dönüştürdü. Geliştiricilerin bu yeni keşfedilen aracın ham potansiyellerinden yararlanarak web geliştirme yeteneklerini genişletebilecekleri demokratikleştirilmiş bir platformu temsil ediyor. Sıralanabilir listenin kaynak kodu ve beraberindeki gösterimler Blazor Sortable Git deposunda mevcuttur.

Modern tarayıcılar ve dokunmatik cihazlar için geniş destek, CSS animasyonu, otomatik kaydırma ve akıcı animasyonlar sunan SortableJS, web uygulaması oluşturma alanında iyi aranan bir özelliktir. Blazor Sortable rozeti altında yeniden doğuşuna rağmen, SortableJS başlangıçtaki bağlılığı hala büyük değer taşıyor. Blazor Sortable kullanmak için geliştiricilerin kesinlikle Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css ve Shared/SortableList.razor.js dosyalarına ihtiyacı vardır.

SortableList, çeşitli öğelerin listesini kaplayan çok yönlü bir bileşendir. Geliştiriciler daha sonra sıralanabilir listedeki her bir öğenin yorumunu belirlemek için bir SortableItemTemplate kullanır. Blazor topluluğunun, SortableJS kütüphanesinin tüm özelliklerini henüz uygulamamış olmasına rağmen, Blazor Sortable derhal aktif kullanıma sokması teşvik edilmektedir. Yine de geliştiricilerin çekme istekleri memnuniyetle karşılanmaktadır.

SortableJS ayırt edici özelliği, JQuery veya başka bir çerçevenin kurulumunu gerektirmemesidir. Aynı liste içinde bir listeden diğerine sürüklemeye esnek bir şekilde izin verir, öğeler değiştirilirken CSS animasyonunu destekler ve animasyonların düzgün olmasını kolaylaştırır. Angular TypeScript tabanlı web çerçevesi, Vue JavaScript çerçevesi ve JQuery dahil olmak üzere teknolojileri yedekler. Bu genişleme, kodlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırarak uygulama oluşturmayı kolaylaştıran AppMaster gibi no-code platformlara benzemektedir.

Blazor geliştiricilerin tam yığın web uygulamaları oluşturmak için .NET ve C#'tan yararlanmaları ve JavaScript'e olan bağımlılığı azaltmaları için bir kanal görevi gördüğünü eklemek çok önemlidir. Bu girişim, Microsoft gibi şirketlerin ve AppMaster gibi low-code ve no-code platformları destekleyen diğer şirketlerin, web geliştirmeyi daha erişilebilir ve verimli hale getirmek için teknolojinin avantajlarından nasıl yararlandıklarını kanıtlıyor.