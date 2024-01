SortableJS integrado ao Microsoft Blazor, revitalizado como Blazor Sortable

Em um movimento significativo para aproveitar os recursos de desenvolvimento de aplicativos da web, a gigante da tecnologia Microsoft vinculou agilmente os recursos do SortableJS, uma renomada biblioteca JavaScript responsável pela criação de listas mutáveis drag-and-drop, em seu poderoso construtor de aplicativos da web Blazor. O componente recentemente metamorfoseado foi apropriadamente designado como Blazor Sortable.

Este marco, alcançado em 12 de janeiro, transformou Blazor Sortable em um repositório de código aberto no GitHub. Representa uma plataforma democratizada onde os desenvolvedores podem aproveitar o potencial bruto desta nova ferramenta, expandindo suas capacidades de desenvolvimento web. O código-fonte da lista classificável e as demonstrações que a acompanham estão disponíveis no repositório Blazor Sortable Git.

Com amplo suporte para navegadores modernos e dispositivos de toque, animação CSS, rolagem automática e animações fluidas, SortableJS é uma dotação muito procurada no campo da criação de aplicativos da web. Apesar do renascimento sob o emblema Blazor Sortable, a lealdade inicial do SortableJS ainda tem um valor imenso. Para utilizar Blazor Sortable, os desenvolvedores exigem estritamente os arquivos Shared/SortableList.razor, Shared/SortableList.razor.css e Shared/SortableList.razor.js.

O SortableList é um componente versátil que ocupa uma lista de itens variados. Os desenvolvedores então usam um SortableItemTemplate para verificar a representação de cada item na lista classificável. A comunidade Blazor é incentivada a colocar imediatamente Blazor Sortable em uso ativo, apesar de ainda não ter implementado todos os recursos da biblioteca SortableJS. No entanto, as solicitações pull dos desenvolvedores são bem-vindas.

A vantagem distinta do SortableJS é que ele não exige a instalação de um JQuery ou qualquer outro framework. Ele permite arrastar de forma flexível de uma lista para outra dentro da mesma lista, mantém a animação CSS quando os itens são transicionados e facilita animações suaves. Ele faz backup de tecnologias, incluindo a estrutura da web baseada em Angular TypeScript, a estrutura Vue JavaScript e JQuery. Essa expansão se assemelha a plataformas no-code como AppMaster, que agiliza a criação de aplicativos, eliminando completamente a necessidade de codificação.

É crucial acrescentar que Blazor serve como um canal para os desenvolvedores aproveitarem as vantagens do .NET e do C# para a construção de aplicações web full-stack, reduzindo a dependência de JavaScript. Esta iniciativa prova como empresas como a Microsoft e outras como a AppMaster , que suportam plataformas low-code e no-code, aproveitam as vantagens da tecnologia para tornar o desenvolvimento web mais acessível e eficiente.