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تم دمج SortableJS مع Microsoft Blazor، وتم تنشيطه ليصبح Blazor Sortable

Jan 17, 2024
تم دمج SortableJS مع Microsoft Blazor، وتم تنشيطه ليصبح Blazor Sortable

في خطوة مهمة لتسخير إمكانات تطوير تطبيقات الويب، قامت شركة Microsoft العملاقة للتكنولوجيا بربط ميزات SortableJS ، وهي مكتبة JavaScript شهيرة مسؤولة عن إنشاء قوائم drag-and-drop قابلة للتغيير، في أداة إنشاء تطبيقات الويب القوية Blazor. تم تصنيف المكون المتحول حديثًا بشكل مناسب على أنه Blazor Sortable.

أدى هذا الإنجاز، الذي تم إنجازه في 12 يناير، إلى تحويل Blazor Sortable إلى مستودع مفتوح المصدر على GitHub. إنها تمثل منصة ديمقراطية حيث يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الخام لهذه الأداة المكتشفة حديثًا، وتوسيع قدراتهم في تطوير الويب. يتوفر الكود المصدري للقائمة القابلة للفرز والعروض التوضيحية المصاحبة لها في مستودع Blazor Sortable Git.

يتميز SortableJS بدعم واسع للمتصفحات الحديثة وأجهزة اللمس، ورسوم CSS المتحركة، والتمرير التلقائي، والرسوم المتحركة المرنة، وهو بمثابة هدية مطلوبة جيدًا في مجال إنشاء تطبيقات الويب. على الرغم من الولادة الجديدة تحت شارة Blazor Sortable ، إلا أن الولاءات الأولية لـ SortableJS لا تزال تحمل قيمة هائلة. لاستخدام Blazor Sortable ، يحتاج المطورون بشكل صارم إلى ملفات Shared/SortableList.razor وShared/SortableList.razor.css وShared/SortableList.razor.js.

تعد SortableList مكونًا شاملاً يتناول قائمة بالعناصر المختلفة. يستخدم المطورون بعد ذلك SortableItemTemplate للتأكد من تسليم كل عنصر في القائمة القابلة للفرز. يتم تشجيع مجتمع Blazor على وضع Blazor Sortable للاستخدام النشط على الفور على الرغم من عدم تنفيذ كل ميزة في مكتبة SortableJS حتى الآن. ومع ذلك، نرحب بطلبات السحب المقدمة من المطورين.

الميزة المميزة لـ SortableJS هي أنها لا تتطلب تثبيت JQuery أو أي إطار عمل آخر. فهو يسمح بالسحب من قائمة إلى أخرى بشكل مرن داخل نفس القائمة، ويدعم رسوم CSS المتحركة عند نقل العناصر، ويسهل الرسوم المتحركة السلسة. وهو يدعم التقنيات، بما في ذلك إطار عمل الويب المستند إلى Angular TypeScript، وإطار عمل Vue JavaScript، و JQuery. يشبه هذا التوسع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيق من خلال إلغاء الحاجة إلى البرمجة تمامًا.

من المهم أن نضيف أن Blazor بمثابة قناة للمطورين للاستفادة من .NET وC# لإنشاء تطبيقات ويب كاملة، مما يقلل الاعتماد على JavaScript. تثبت هذه المبادرة كيف أن شركات مثل Microsoft وغيرها مثل AppMaster التي تدعم الأنظمة الأساسية low-code no-code ، تستفيد من مزايا التكنولوجيا لجعل تطوير الويب أكثر سهولة وكفاءة.

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