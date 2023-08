Capitalisant sur la puissance de l'intelligence artificielle (IA), YouTube lance une expérience innovante d'auto-synthèse des résumés vidéo. Selon la page d'assistance de la plateforme, cette fonctionnalité fait ses débuts sur les pages de recherche et de visionnage, limitée à quelques vidéos en langue anglaise et aux membres de l'audience.

Le service d'hébergement de vidéos explique que cette amélioration permet de faire rapidement le tour du contenu d'une vidéo, en aidant les utilisateurs à faire des choix judicieux. Cependant, YouTube insiste sur le fait que ces résumés créés par l'IA sont des fonctions de soutien et ne remplacent pas les descriptions vidéo rédigées par les créateurs.

Malgré l'absence de documentation visuelle sur cet essai, la question de savoir comment ces résumés créés par l'IA se distingueront de ceux rédigés par les utilisateurs suscite une grande curiosité.

Parmi les applications existantes de résumés vidéo YouTube alimentés par l'IA, citons Clipnote.ai, Skipit.ai et Scrivvy, entre autres. Certains développeurs de contenu vidéo soulignent toutefois les lacunes de ces ressources, notamment en ce qui concerne les vidéos de longue durée. Un Redditor a fait part de sa déception face à l'inefficacité de Clipnote.ai à fournir des résumés substantiels pour les vidéos de longue durée, rejetant finalement le potentiel de l'IA à surpasser le savoir-faire humain.

Il s'agit des premiers stades de cette entreprise particulière ; l'impact sur les créateurs de contenu de YouTube ou son efficacité à améliorer les résumés vidéo restent à découvrir. Néanmoins, il est intéressant d'imaginer le potentiel de cette dernière expérience et de voir si ces résumés générés par l'IA peuvent s'étendre à un public plus large.

Ces résumés vidéo basés sur l'IA viennent compléter les autres projets de YouTube, tels que les jeux-questionnaires pour les vidéos scolaires et l'utilitaire de doublage basé sur l'IA. Dans le même ordre d'idées, la société mère de YouTube, Google, continue de renforcer les outils d'IA, comme en témoigne l'annonce récente de l'application de prise de notes assistée par l'IA et des arrière-plans créés par l'IA pour les conférences Google Meet.

