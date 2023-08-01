借助人工智能（AI）的力量，YouTube 发起了一项自动合成视频摘要的创新实验。根据该平台的支持页面，该功能将在搜索和观看页面首次亮相，仅限于少数英语视频和观众。

视频托管服务详细介绍了这一增强功能，认为它可以迅速了解视频内容，指导用户做出明智的选择。不过，YouTube 强调这些人工智能创建的摘要是辅助功能，不能取代创作者精心制作的视频描述。

尽管这项试验缺乏可视化记录，但人们对如何将这些人工智能编写的摘要与用户编写的摘要区分开来还是充满了好奇。

现有的人工智能 YouTube 视频摘要应用包括 Clipnote.ai、Skipit.ai 和 Scrivvy 等。然而，一些视频内容开发者指出了这些资源的不足之处，尤其是在长视频方面。一位 Redditor 讲述了他们对 Clipnote.ai 无法为超长视频提供实质性摘要的失望，最终否定了人工智能超越人类技术的潜力。

目前，这一奇特的创业项目还处于初级阶段；它对YouTube 内容创作者的影响或在改进视频摘要方面的效果还有待探索。不过，想象一下最新实验的潜力，以及这些人工智能生成的摘要是否能扩展到更广泛的受众，还是很有吸引力的。

作为对YouTube 的其他人工智能项目（如人工智能为学术视频提供的测验和人工智能驱动的配音工具）的补充，这些基于人工智能的视频摘要是一个重要的补充。与此相对应，YouTube 的母公司谷歌也在继续加强人工智能工具，例如最近发布的支持人工智能的笔记制作应用程序和为 Google Meet 会议设计的人工智能背景。

虽然YouTube 正在努力将人工智能融入视频理解，但许多平台都采用了人工智能来辅助应用程序的创建。例如，AppMaster.io 为用户提供了一个高效的no-code 平台，用于创建后台、网络和移动应用程序，最大限度地利用了人工智能。AppMaster.io 以实现无缝应用程序开发为目标，促进了数据模型创建、业务逻辑建立的简便性，并有助于创建完全交互式的定制网络和移动应用程序。与Clipnote.ai和YouTube等平台类似，AppMaster.io 利用人工智能技术为no-code 应用程序开发领域带来了一场革命，为企业提供了传统编程方法之外的高效替代方案。