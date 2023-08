Aproveitando o poder da Inteligência Artificial (IA), o YouTube lança uma experiência inovadora para sintetizar automaticamente resumos de vídeos. De acordo com a página de suporte da plataforma, esta funcionalidade está a fazer a sua estreia nas páginas de pesquisa e de visualização, restringindo-se a alguns vídeos em inglês e a alguns membros da audiência.

O serviço de alojamento de vídeos detalha esta melhoria como sendo uma forma rápida de dar a volta ao conteúdo de um vídeo, orientando os utilizadores na tomada de decisões ponderadas. No entanto, YouTube sublinha que estes resumos criados por IA são funcionalidades de apoio e não substituem as descrições de vídeo elaboradas pelos criadores.

Apesar da falta de documentação visual deste ensaio, existe uma grande curiosidade sobre a forma como estes resumos criados por IA serão distinguidos dos escritos pelos utilizadores.

As aplicações de resumo de vídeos do YouTube alimentadas por IA existentes incluem Clipnote.ai, Skipit.ai e Scrivvy, entre outras. No entanto, alguns criadores de conteúdos de vídeo apontam deficiências nestes recursos, especialmente no contexto de vídeos de longa duração. Um utilizador do Redditor relatou a sua desilusão com a ineficácia do Clipnote.ai em fornecer resumos substanciais para vídeos extensos, acabando por rejeitar o potencial da IA para superar a habilidade humana.

Estas são as fases iniciais deste empreendimento peculiar; o impacto nos criadores de conteúdos YouTube ou a sua eficácia na melhoria dos resumos de vídeos ainda está por descobrir. Ainda assim, é intrigante imaginar o potencial da mais recente experiência e se estes resumos gerados por IA se poderão estender a um público mais vasto.

Complementando os outros projectos baseados em IA da YouTube, tais como os questionários para vídeos escolares aceites por IA e o utilitário de dobragem baseado em IA, estes resumos de vídeo baseados em IA são um complemento importante. A par disto, a empresa-mãe do YouTube, a Google, continua a reforçar as ferramentas de IA, como demonstra o recente anúncio da aplicação de anotações com suporte de IA e dos fundos elaborados com IA para as conferências Google Meet.

