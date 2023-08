Gebruikmakend van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI), lanceert YouTube een innovatief experiment om videosamenvattingen automatisch te synthetiseren. Volgens de ondersteuningspagina van het platform maakt deze functie zijn debuut op zoek- en kijkpagina's, beperkt tot enkele Engelstalige video's en kijkers.

De video hosting service beschrijft deze verbetering als het bieden van een snel overzicht van de inhoud van een video, om gebruikers te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes. YouTube benadrukt echter dat deze door AI gemaakte samenvattingen ondersteunende functies zijn en geen vervanging voor de door makers gemaakte videobeschrijvingen.

Ondanks het gebrek aan visuele documentatie van deze proef, is er veel nieuwsgierigheid naar hoe deze door AI gemaakte samenvattingen zich zullen onderscheiden van de door gebruikers gemaakte samenvattingen.

Bestaande toepassingen voor het samenvatten van YouTube-video's met AI zijn onder andere Clipnote.ai, Skipit.ai en Scrivvy. Sommige ontwikkelaars van videocontent wijzen echter op de tekortkomingen van deze toepassingen, met name in verband met lange video's. Een Redditor vertelde over zijn teleurstelling over de inefficiëntie van Clipnote.ai bij het leveren van substantiële samenvattingen voor lange video's, en verwierp uiteindelijk het potentieel van de AI om menselijk vakmanschap te overtreffen.

Dit zijn de beginstadia van deze eigenaardige onderneming; de impact op YouTube content creators of de effectiviteit in het verbeteren van video samenvattingen moet nog worden ontdekt. Toch is het intrigerend om je het potentieel van het nieuwste experiment voor te stellen en te kijken of deze door AI gegenereerde samenvattingen kunnen worden uitgebreid naar een breder publiek.

Als aanvulling op YouTube's andere AI-gestuurde projecten, zoals AI-gestuurde quizzen voor schoolvideo's en AI-gestuurde nasynchronisatie, vormen deze AI-gebaseerde videosamenvattingen een belangrijke aanvulling. Het moederbedrijf van Google, YouTube, gaat door met het verbeteren van AI-hulpmiddelen, zoals de recente aankondiging van de AI-ondersteunende app voor het maken van aantekeningen en AI-achtergronden voor Google Meet-conferenties.

Terwijl YouTube ernaar streeft om AI te integreren om het begrijpen van video's makkelijker te maken, maken veel platforms gebruik van AI om te helpen bij het maken van toepassingen. Zo biedt AppMaster.io zijn gebruikers een efficiënt no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele toepassingen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van AI. Met het doel om de ontwikkeling van toepassingen naadloos te laten verlopen, vergemakkelijkt AppMaster.io het maken van datamodellen, het opzetten van bedrijfslogica en helpt het bij het maken van volledig interactieve, aangepaste web- en mobiele toepassingen. Net als platforms als Clipnote.ai en YouTube maakt AppMaster.io gebruik van AI-technologie om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van no-code applicatieontwikkeling, waardoor bedrijven een efficiënt alternatief krijgen voor traditionele programmeermethoden.