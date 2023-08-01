بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي (AI) ، أطلق YouTube تجربة مبتكرة لتوليف ملخصات الفيديو تلقائيًا. وفقًا لصفحة دعم النظام الأساسي ، تظهر هذه الميزة لأول مرة على صفحات البحث والمشاهدة ، مقتصرة على عدد قليل من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية وأعضاء الجمهور.

تُفصِّل خدمة استضافة الفيديو هذا التحسين على أنه توفير حشد سريع حول محتوى المرئي ، وتوجيه المستخدمين في اتخاذ خيارات مدروسة. ومع ذلك ، يؤكد YouTube على أن هذه الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي ميزات داعمة وليست بدائل لأوصاف الفيديو التي صممها منشئو المحتوى.

على الرغم من نقص التوثيق المرئي لهذه التجربة ، إلا أن هناك فضولًا كبيرًا حول كيفية تمييز هذه الملخصات التي تم نسجها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن تلك التي يكتبها المستخدمون.

تتضمن تطبيقات تلخيص فيديو YouTube الحالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Clipnote.ai و Skipit.ai و Scrivvy وغيرها. ومع ذلك ، يشير بعض مطوري محتوى الفيديو إلى أوجه القصور في هذه الموارد ، لا سيما في سياق مقاطع الفيديو الطويلة. روى أحد Redditor خيبة أمله من عدم فعالية Clipnote.ai في تقديم ملخصات جوهرية لمقاطع الفيديو الموسعة ، مما أدى في النهاية إلى استبعاد إمكانات الذكاء الاصطناعي في التفوق على الحرفية البشرية.

هذه هي المراحل الأولى من هذا المشروع الغريب ؛ لم يتم اكتشاف التأثير على منشئي محتوى YouTube أو فعاليته في تحسين ملخصات الفيديو. ومع ذلك ، من المثير للاهتمام تخيل إمكانات التجربة الأخيرة وما إذا كانت هذه الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تمتد إلى جمهور أوسع.

تكملة لمشاريع YouTube الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مثل اختبارات الذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو الدراسية ، وأداة الدبلجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، تُعد ملخصات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي إضافة مهمة. انعكاسًا لذلك ، تواصل شركة Google ، الشركة الأم لموقع YouTube ، تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي ، كما يتجلى ذلك في الإعلان الأخير عن تطبيق تدوين الملاحظات الداعم للذكاء الاصطناعي والخلفيات المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمؤتمرات Google Meet.

بينما يسعى YouTube جاهدًا لدمج الذكاء الاصطناعي لتسهيل فهم مقاطع الفيديو ، تستخدم العديد من المنصات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء التطبيقات. على سبيل المثال ، يوفر AppMaster.io لمستخدميه نظامًا أساسيًا فعالاً no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يزيد من استخدام الذكاء الاصطناعي. بهدف جعل تطوير التطبيقات سلسًا ، يسهل AppMaster.io إنشاء نماذج البيانات بشكل أسهل ، وإنشاء منطق الأعمال ، ويساعد في إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة تفاعلية ومخصصة بالكامل. على غرار منصات مثل Clipnote.ai و YouTube ، يستخدم AppMaster.io تقنية الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في مساحة تطوير التطبيقات no-code ، مما يوفر للشركات بديلاً فعالاً لأساليب البرمجة التقليدية.