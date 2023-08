Capitalizzando la potenza dell'intelligenza artificiale (AI), YouTube lancia un esperimento innovativo per sintetizzare automaticamente i riassunti dei video. Secondo la pagina di supporto della piattaforma, questa funzione sta facendo il suo debutto nelle pagine di ricerca e di osservazione, limitatamente a pochi video in lingua inglese e ai membri del pubblico.

Il servizio di hosting video descrive questo miglioramento come una rapida panoramica del contenuto di un video, che guida gli utenti a fare scelte ponderate. Tuttavia, YouTube sottolinea che questi riassunti creati dall'intelligenza artificiale sono funzioni di supporto e non sostituiscono le descrizioni dei video realizzate dai creatori.

Nonostante la mancanza di una documentazione visiva di questa sperimentazione, c'è molta curiosità su come questi riassunti creati dall'IA si distingueranno da quelli scritti dagli utenti.

Le applicazioni di riassunto dei video di YouTube già esistenti sono Clipnote.ai, Skipit.ai e Scrivvy, tra le altre. Alcuni sviluppatori di contenuti video, tuttavia, sottolineano le carenze di queste risorse, in particolare per quanto riguarda i video di lunga durata. Un utente di Redditor ha raccontato la sua delusione per l'inefficacia di Clipnote.ai nel fornire riassunti sostanziali per i video più lunghi, respingendo in ultima analisi il potenziale dell'intelligenza artificiale nel superare l'abilità umana.

Si tratta delle fasi iniziali di questa singolare iniziativa; l'impatto sui creatori di contenuti di YouTube o la sua efficacia nel migliorare i riassunti dei video sono ancora da scoprire. Tuttavia, è intrigante immaginare il potenziale dell'ultimo esperimento e se questi riassunti generati dall'intelligenza artificiale possano estendersi a un pubblico più ampio.

YouTubeA complemento di altri progetti basati sull'intelligenza artificiale, come i quiz per i video scolastici e l'utilità di doppiaggio guidata dall'intelligenza artificiale, questi riassunti video basati sull'intelligenza artificiale costituiscono un'importante aggiunta. A conferma di ciò, la società madre di YouTube, Google, continua a potenziare gli strumenti di IA, come dimostra il recente annuncio dell'applicazione per la creazione di appunti supportati dall'IA e degli sfondi creati dall'IA per le conferenze di Google Meet.

Mentre YouTube si sforza di incorporare l'IA per facilitare la comprensione dei video, molte piattaforme utilizzano l'IA per aiutare la creazione di applicazioni. Per esempio, AppMaster.io fornisce ai suoi utenti una piattaforma no-code efficiente per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, massimizzando l'uso dell'IA. Con l'obiettivo di rendere lo sviluppo di applicazioni senza soluzione di continuità, AppMaster.io facilita la creazione di modelli di dati, la creazione di logiche di business e aiuta a creare applicazioni web e mobili personalizzate e completamente interattive. Analogamente a piattaforme come Clipnote.ai e YouTube, AppMaster.io utilizza la tecnologia AI per rivoluzionare il settore dello sviluppo di applicazioni no-code, offrendo alle aziende un'alternativa efficiente ai metodi di programmazione tradizionali.