Tận dụng sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI), YouTube ra mắt một thử nghiệm sáng tạo để tự động tổng hợp các bản tóm tắt video. Theo trang hỗ trợ của nền tảng, tính năng này sẽ ra mắt lần đầu trên các trang tìm kiếm và trang xem, giới hạn ở một số video và khán giả bằng tiếng Anh.

Dịch vụ lưu trữ video mô tả chi tiết cải tiến này khi cung cấp một tập hợp nhanh chóng xung quanh nội dung của hình ảnh, hướng dẫn người dùng đưa ra các lựa chọn được đo lường. Tuy nhiên, YouTube nhấn mạnh rằng các bản tóm tắt do AI tạo này là các tính năng hỗ trợ chứ không phải thay thế cho các mô tả video do người sáng tạo tạo ra.

Mặc dù thiếu tài liệu trực quan về thử nghiệm này, vẫn có sự tò mò đáng kể về cách phân biệt các bản tóm tắt do AI này tạo ra với các bản tóm tắt do người dùng viết.

Các ứng dụng tóm tắt video trên YouTube sử dụng AI hiện có bao gồm Clipnote.ai, Skipit.ai và Scrivvy, trong số những ứng dụng khác. Tuy nhiên, một số nhà phát triển nội dung video chỉ ra những thiếu sót trong các tài nguyên này, đặc biệt là trong ngữ cảnh của các video dài. Một Redditor đã kể lại sự thất vọng của họ với sự kém hiệu quả của Clipnote.ai trong việc cung cấp các bản tóm tắt đáng kể cho các video mở rộng, cuối cùng đã loại bỏ tiềm năng của AI trong việc vượt qua sự khéo léo của con người.

Đây là những giai đoạn non trẻ của liên doanh đặc biệt này; tác động đối với người tạo nội dung YouTube hoặc hiệu quả của nó trong việc cải thiện các bản tóm tắt video vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên, thật thú vị khi tưởng tượng tiềm năng của thử nghiệm mới nhất và liệu những bản tóm tắt do AI tạo này có thể mở rộng cho nhiều đối tượng hơn hay không.

Bổ sung cho các dự án khác do AI hỗ trợ của YouTube, chẳng hạn như các câu đố do AI khởi xướng dành cho các video học thuật và tiện ích lồng tiếng do AI điều khiển, các bản tóm tắt video dựa trên AI này là một bổ sung quan trọng. Phản ánh điều này, công ty mẹ của YouTube, Google, tiếp tục tăng cường các công cụ AI, chẳng hạn như thông báo gần đây về Ứng dụng ghi chú hỗ trợ AI và hình nền do AI soạn thảo cho các hội nghị Google Meet.

