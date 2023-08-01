Yapay Zekanın (AI) gücünden yararlanan YouTube, video özetlerini otomatik olarak sentezlemek için yenilikçi bir deney başlatır. Platformun destek sayfasına göre bu özellik, arama ve izleme sayfalarında ilk kez kullanıma sunuluyor ve yalnızca birkaç İngilizce video ve izleyiciyle sınırlı.

Video barındırma hizmeti, bu geliştirmeyi, bir görselin içeriği etrafında hızlı bir ralli sağlayarak kullanıcılara ölçülü seçimler yapma konusunda rehberlik ederek detaylandırıyor. Ancak YouTube, AI tarafından oluşturulan bu özetlerin, içerik oluşturucuların hazırladığı video açıklamalarının yerine geçmediğini ve destekleyici özellikler olduğunu vurgular.

Bu denemenin görsel dokümantasyonu olmamasına rağmen, yapay zeka tarafından döndürülen bu özetlerin kullanıcılar tarafından kaleme alınanlardan nasıl ayırt edileceğine dair önemli bir merak var.

Mevcut yapay zeka destekli YouTube video özetleme uygulamaları arasında Clipnote.ai, Skipit.ai ve Scrivvy ve diğerleri yer alır. Ancak bazı video içeriği geliştiricileri, özellikle uzun videolar bağlamında bu kaynaklardaki eksikliklere dikkat çekiyor. Bir Reddit kullanıcısı, Clipnote.ai'nin uzun videolar için önemli özetler sağlama konusundaki yetersizliğinden duydukları hayal kırıklığını anlattı ve sonuçta yapay zekanın insan zanaatkarlığından daha iyi performans gösterme potansiyelini göz ardı etti.

Bunlar, bu tuhaf girişimin yeni ortaya çıkan aşamalarıdır; YouTube içerik oluşturucuları üzerindeki etkisi veya video özetlerini iyileştirmedeki etkinliği henüz keşfedilmedi. Yine de, en son deneyin potansiyelini ve yapay zeka tarafından oluşturulan bu özetlerin daha geniş bir kitleye ulaşıp ulaşmayacağını hayal etmek merak uyandırıyor.

Eğitim videoları için yapay zeka destekli sınavlar ve yapay zeka güdümlü dublaj yardımcı programı gibi YouTube diğer yapay zeka destekli projelerini tamamlayan bu yapay zeka tabanlı video özetleri, önemli bir katkı sağlar. Bunu yansıtan YouTube ana şirketi Google, AI destekli not alma Uygulamasının yakın zamanda duyurulması ve Google Meet konferansları için AI tarafından hazırlanmış arka planlar örneğinde olduğu gibi, AI araçlarını desteklemeye devam ediyor.

YouTube videoların anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zekayı dahil etmeye çalışırken, birçok platform uygulama oluşturmaya yardımcı olması için yapay zekayı kullanır. Örneğin, AppMaster.io, kullanıcılarına arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için verimli, no-code bir platform sunarak AI kullanımını en üst düzeye çıkarır. AppMaster.io, uygulama geliştirmeyi sorunsuz hale getirmek amacıyla daha kolay veri modeli oluşturmayı, iş mantığı kurmayı kolaylaştırır ve tamamen etkileşimli, özel web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yardımcı olur. Clipnote.ai ve YouTube gibi platformlara benzer şekilde AppMaster.io, no-code uygulama geliştirme alanında bir devrim yaratmak için yapay zeka teknolojisini kullanır ve işletmelere geleneksel programlama yöntemlerine verimli bir alternatif sunar.