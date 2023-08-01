Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), YouTube запускает инновационный эксперимент по автосинтезу аннотаций к видео. Как сообщается на странице поддержки платформы, эта функция дебютирует на страницах поиска и просмотра, ограничиваясь лишь некоторыми англоязычными видеороликами и аудиторией.

Сервис видеохостинга объясняет это усовершенствование тем, что оно позволяет быстро окинуть взглядом содержание видеоролика и помогает пользователям сделать взвешенный выбор. Однако на сайте YouTube подчеркивается, что эти резюме, созданные искусственным интеллектом, являются вспомогательными функциями, а не заменяют собой описания видеороликов, составленные их авторами.

Несмотря на отсутствие наглядной документации по данному испытанию, существует значительный интерес к тому, как эти резюме, созданные искусственным интеллектом, будут отличаться от описаний, написанных пользователями.

Существующие приложения для составления аннотаций к видео на YouTube с помощью искусственного интеллекта включают, в частности, Clipnote.ai, Skipit.ai, Scrivvy и др. Однако некоторые разработчики видеоконтента отмечают недостатки этих ресурсов, особенно в контексте длинных видеороликов. Один из пользователей Redditor рассказал о своем разочаровании неспособностью Clipnote.ai создавать содержательные резюме для длинных видеороликов, в итоге отвергнув потенциал ИИ в превзойти человеческое мастерство.

Пока это только начальная стадия развития этого необычного проекта; влияние на создателей контента YouTube или его эффективность в улучшении качества видеоконспектов еще предстоит выяснить. Тем не менее, интересно представить себе потенциал последнего эксперимента, а также то, что эти резюме, созданные искусственным интеллектом, могут распространиться на более широкую аудиторию.

В дополнение к другим проектам YouTube, реализованным с помощью искусственного интеллекта, таким как викторины для школьных видеоматериалов, созданные с помощью искусственного интеллекта, и утилита для дубляжа, созданная с помощью искусственного интеллекта, эти видеоконспекты являются важным дополнением. Как и YouTube, материнская компания Google продолжает совершенствовать инструменты искусственного интеллекта, о чем свидетельствует недавний анонс приложения для создания заметок с поддержкой искусственного интеллекта и фонов для конференций Google Meet, созданных с помощью искусственного интеллекта.

В то время как YouTube стремится внедрить ИИ для облегчения восприятия видео, многие платформы используют ИИ для помощи в создании приложений. Например, AppMaster.io предоставляет пользователям эффективную no-code платформу для создания backend, web и мобильных приложений с максимальным использованием ИИ. Чтобы сделать разработку приложений бесшовной, AppMaster.io облегчает создание моделей данных, бизнес-логики и помогает в создании полностью интерактивных пользовательских веб- и мобильных приложений. Подобно таким платформам, как Clipnote.ai и YouTube, AppMaster.io использует технологию искусственного интеллекта, чтобы произвести революцию в области разработки приложений no-code, предоставляя компаниям эффективную альтернативу традиционным методам программирования.