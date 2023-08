Wykorzystując potęgę sztucznej inteligencji (AI), YouTube uruchamia innowacyjny eksperyment polegający na automatycznej syntezie streszczeń wideo. Według strony wsparcia platformy, funkcja ta debiutuje na stronach wyszukiwania i oglądania, ograniczonych do kilku anglojęzycznych filmów i członków widowni.

Usługa hostingu wideo wyszczególnia to ulepszenie jako zapewniające szybki rajd po treści wizualnej, pomagając użytkownikom w dokonywaniu przemyślanych wyborów. Jednak YouTube podkreśla, że te stworzone przez sztuczną inteligencję podsumowania są funkcjami pomocniczymi, a nie zastępują opisy wideo stworzone przez twórców.

Pomimo braku wizualnej dokumentacji tej próby, istnieje duża ciekawość, w jaki sposób te podsumowania tworzone przez sztuczną inteligencję będą odróżniane od tych pisanych przez użytkowników.

Istniejące aplikacje do podsumowywania filmów na YouTube oparte na sztucznej inteligencji obejmują między innymi Clipnote.ai, Skipit.ai i Scrivvy. Niektórzy twórcy treści wideo wskazują jednak na braki w tych zasobach, szczególnie w kontekście długich filmów. Redditor opowiedział o swoim rozczarowaniu nieskutecznością Clipnote.ai w dostarczaniu istotnych podsumowań dla dłuższych filmów, ostatecznie odrzucając potencjał sztucznej inteligencji w przewyższaniu ludzkiego kunsztu.

Są to początkowe etapy tego osobliwego przedsięwzięcia; wpływ na twórców treści YouTube lub jego skuteczność w ulepszaniu podsumowań wideo nie została jeszcze odkryta. Mimo to intrygujące jest wyobrażenie sobie potencjału najnowszego eksperymentu i tego, czy te generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Uzupełniając inne projekty YouTube oparte na sztucznej inteligencji, takie jak quizy oparte na sztucznej inteligencji dla filmów szkolnych i narzędzie do dubbingu oparte na sztucznej inteligencji, te podsumowania wideo oparte na sztucznej inteligencji stanowią ważny dodatek. Odzwierciedlając to, firma macierzysta YouTube, Google, nadal wzmacnia narzędzia AI, czego przykładem jest niedawne ogłoszenie aplikacji do tworzenia notatek wspierającej AI i tła opracowanego przez AI dla konferencji Google Meet.

