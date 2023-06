Lors de la conférence annuelle HasuraCon, la société Hasura, spécialisée dans les API et GraphQL, a dévoilé plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités, notamment le Hasura Data Delivery Network (DDN), le Hasura Schema Registry, le Hasura Native Data Connector pour MongoDB, les Native Queries et Logical Models, l'Open Domain Data Specification (Open DDS) et le Native Data Connector (NDC) SDK.

Le DDN Hasura est un réseau périphérique innovant conçu pour exécuter des API de données à haute performance et à faible latence. Il optimise les performances en redirigeant automatiquement les demandes des clients vers l'instance Hasura la plus proche, minimisant ainsi le temps d'aller-retour et réduisant la latence. Comme l'affirme Hasura, le DDN permet aux développeurs d'itérer des changements d'API en moins d'une seconde - ce qui contraste fortement avec les méthodes traditionnelles de construction d'API qui impliquent la construction, la validation et le test du code, ce qui peut prendre des minutes, voire des heures, et qui est généralement difficile à réaliser à grande échelle.

DDN peut être intégré à des bases de données distribuées telles que CockroachDB, Amazon Aurora et YugaByte. Il sera bientôt disponible sur Hasura Cloud ou en tant que solution auto-hébergée. En outre, le Hasura Schema Registry est un autre outil novateur qui simplifie la gestion, la gouvernance et la collaboration sur les API GraphQL fédérées. Ce registre permet aux développeurs de contrôler et d'auditer les changements de schémas, offrant ainsi une plus grande confiance lors de la publication d'ajustements dans les applications de production.

Grâce à l'introduction du nouveau connecteur de données pour MongoDB, les clients peuvent désormais exploiter la plateforme Hasura avec MongoDB, un magasin de données NoSQL populaire. Avec ce connecteur, les développeurs peuvent générer automatiquement une API GraphQL à partir de leurs collections et documents MongoDB. Bien que Hasura propose déjà des connecteurs pour Snowflake, MySQL, MariaDB et Oracle, c'est la première fois qu'elle ajoute la prise en charge d'un magasin de données NoSQL.

Les requêtes natives et les modèles logiques offrent aux développeurs une myriade de possibilités et de capacités de requête. Comme l'indique Hasura, ces fonctionnalités permettent aux développeurs d'inclure les capacités du langage de requête de leur base de données dans les API auto-générées fournies par Hasura. En outre, la société a annoncé de nouveaux développements open-source pour Open DDS et Native Data Connector. Open DDS, anciennement connu sous le nom de GraphQL Data Specification, permet aux développeurs de créer des API de qualité professionnelle en utilisant une approche axée sur le modèle de domaine.

Native Data Connector, anciennement appelé GraphQL Data Connector, facilite la création d'agents de données personnalisés par les développeurs. L'ouverture de ce projet devrait permettre aux développeurs de bénéficier d'un soutien accru pour la création de leurs agents. Tanmai Gopal, cofondateur et PDG de Hasura, a exprimé son enthousiasme pour ces nouvelles innovations :

"Il s'agit de l'ensemble d'innovations le plus important et le plus significatif que nous ayons créé à ce jour dans le cadre de notre démarche visant à rendre les API de données disponibles et bénéfiques pour tous les développeurs. Hasura DDN introduit un certain nombre de premières dans l'industrie et fait plus pour réduire le temps nécessaire pour que les données aillent du fournisseur au consommateur que n'importe quelle autre capacité Hasura. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli depuis la dernière HasuraCon et nous sommes impatients de montrer à la communauté ce que nous avons encore en réserve".

No-code Des solutions comme la plateforme Hasura et AppMaster.io révolutionnent la manière dont les développeurs créent et déploient des applications, permettant aux organisations et aux développeurs individuels de rationaliser leurs processus, de réduire le temps de développement et d'adapter les projets de manière efficace. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à d'autres avancées dans les secteurs low-code et no-code.