خلال المؤتمر السنوي HasuraCon ، كشفت شركة Hasura API و GraphQL النقاب عن العديد من المنتجات والميزات الجديدة ، والتي تشمل Hasura Data Delivery Network (DDN) ، Hasura Schema Registry ، Hasura Native Data Connector for MongoDB ، Native Queries and Logical Models ، Open Domain Data Specification (فتح DDS) و SDK موصل البيانات الأصلي (NDC).

Hasura DDN عبارة عن شبكة متطورة مبتكرة مصممة لتشغيل واجهات برمجة تطبيقات بيانات عالية الأداء وزمن وصول منخفض. يعمل على تحسين الأداء من خلال إعادة توجيه طلبات العميل تلقائيًا إلى أقرب مثيل Hasura ، وبالتالي تقليل وقت الذهاب والإياب وتقليل زمن الوصول. كما تدعي Hasura ، فإن DDN يمكّن المطورين من تكرار تغييرات واجهة برمجة التطبيقات في أقل من ثانية - وهو تناقض صارخ مع أساليب بناء واجهة برمجة التطبيقات التقليدية التي تتضمن إنشاء الكود والتحقق من صحته واختباره ، الأمر الذي قد يستغرق دقائق أو حتى ساعات ويصعب القيام به عادةً على نطاق واسع.

يمكن دمج DDN مع قواعد البيانات الموزعة مثل CockroachDB و Amazon Aurora و YugaByte. سيكون متاحًا قريبًا على Hasura Cloud أو كحل مستضاف ذاتيًا. علاوة على ذلك ، يعد Hasura Schema Registry أداة جديدة أخرى تعمل على تبسيط الإدارة والحوكمة والتعاون على واجهات برمجة تطبيقات GraphQL الموحدة. يسمح هذا السجل للمطورين بالتحكم في تغييرات المخطط وتدقيقها ، مما يوفر ثقة أكبر عند نشر التعديلات على تطبيقات الإنتاج.

بفضل إدخال موصل البيانات الجديد لـ MongoDB ، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من منصة Hasura مع MongoDB ، وهو متجر بيانات NoSQL شهير. باستخدام هذا الموصل ، يمكن للمطورين إنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL تلقائيًا من مجموعات ومستندات MongoDB الخاصة بهم. على الرغم من أن Hasura تقدم بالفعل موصلات لـ Snowflake و MySQL و MariaDB و Oracle ، فهذه هي المرة الأولى التي يضيفون فيها دعمًا لمتجر بيانات NoSQL.

توفر الاستعلامات الأصلية والنماذج المنطقية للمطورين عددًا لا يحصى من إمكانيات وإمكانيات الاستعلام. كما ذكر Hasura ، فإن هذه الميزات تمكن المطورين من تضمين قدرات لغة الاستعلام الخاصة بقاعدة البيانات الخاصة بهم في واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي توفرها Hasura. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة عن تطورات جديدة مفتوحة المصدر في Open DDS و Native Data Connector. يُمكّن Open DDS ، المعروف سابقًا باسم مواصفات بيانات GraphQL ، المطورين من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات على مستوى المؤسسات باستخدام نهج يعتمد على نموذج المجال.

يعمل Native Data Connector ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم GraphQL Data Connector ، على تسهيل إنشاء وكلاء البيانات المخصصين بواسطة المطورين. من المتوقع أن يوفر المصدر المفتوح لهذا المشروع للمطورين دعمًا متزايدًا لبناء وكلائهم. أعرب تانماي جوبال ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hasura ، عن حماسه للابتكارات الجديدة:

"هذه هي أكبر وأهم مجموعة من الابتكارات التي أنشأناها حتى الآن في رحلتنا لجعل واجهات برمجة التطبيقات للبيانات متاحة ومفيدة لجميع المطورين. تقدم Hasura DDN عددًا من الأوائل في الصناعة وتفعل المزيد لتقليل الوقت اللازم للبيانات لجعلها من مزود إلى مستهلك أكثر من أي قدرة Hasura أخرى. نحن فخورون للغاية بما أنجزناه منذ مؤتمر HasuraCon الأخير ونتطلع إلى أن نظهر للمجتمع ما لدينا في المتجر ".

تُحدث الحلول No-code مثل النظام الأساسي لشركة Hasura و AppMaster.io ثورة في طريقة إنشاء ونشر التطبيقات ، مما يسهل على المؤسسات والمطورين الأفراد تبسيط عملياتهم وتقليل وقت التطوير وتوسيع نطاق المشاريع بكفاءة. من الآن فصاعدًا ، يمكننا أن نتوقع المزيد من التطورات في القطاعات low-code والقطاعات no-code.