Während der HasuraCon-Jahreskonferenz stellte das API- und GraphQL-Unternehmen Hasura mehrere neue Produkte und Funktionen vor, darunter das Hasura Data Delivery Network (DDN), Hasura Schema Registry, Hasura Native Data Connector für MongoDB, Native Queries und Logical Models, Open Domain Data Specification (Open DDS) und Native Data Connector (NDC) SDK.

Das Hasura DDN ist ein innovatives Edge-Netzwerk, das für die Ausführung von Hochleistungs-Daten-APIs mit niedriger Latenz entwickelt wurde. Es optimiert die Leistung, indem es Client-Anfragen automatisch an die nächstgelegene Hasura-Instanz weiterleitet und so die Round-Trip-Zeit minimiert und die Latenzzeit verringert. Hasura behauptet, dass das DDN es Entwicklern ermöglicht, API-Änderungen in weniger als einer Sekunde zu iterieren - ein krasser Gegensatz zu traditionellen API-Erstellungsmethoden, die die Erstellung, Validierung und das Testen des Codes beinhalten, was Minuten oder sogar Stunden dauern kann und typischerweise in großem Maßstab schwer zu bewerkstelligen ist.

DDN kann mit verteilten Datenbanken wie CockroachDB, Amazon Aurora und YugaByte integriert werden. Es wird bald in der Hasura Cloud oder als selbstgehostete Lösung verfügbar sein. Darüber hinaus ist die Hasura Schema Registry ein weiteres neuartiges Tool, das die Verwaltung, Governance und Zusammenarbeit bei föderierten GraphQL APIs vereinfacht. Diese Registry ermöglicht es Entwicklern, Schemaänderungen zu kontrollieren und zu überprüfen, was mehr Sicherheit bei der Veröffentlichung von Anpassungen in Produktionsanwendungen bietet.

Dank der Einführung des neuen Data Connectors für MongoDB können Kunden jetzt die Hasura-Plattform mit MongoDB, einem beliebten NoSQL-Datenspeicher, nutzen. Mit diesem Konnektor können Entwickler automatisch eine GraphQL-API aus ihren MongoDB-Sammlungen und -Dokumenten generieren. Obwohl Hasura bereits Konnektoren für Snowflake, MySQL, MariaDB und Oracle anbietet, ist dies das erste Mal, dass sie Unterstützung für einen NoSQL-Datenspeicher hinzugefügt haben.

Native Abfragen und logische Modelle bieten Entwicklern eine Vielzahl von Abfragemöglichkeiten und Fähigkeiten. Nach Angaben von Hasura ermöglichen diese Funktionen den Entwicklern, die Abfragesprache ihrer Datenbank in die von Hasura automatisch generierten APIs einzubinden. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen neue Open-Source-Entwicklungen in Open DDS und Native Data Connector an. Open DDS, früher bekannt als GraphQL Data Specification, ermöglicht es Entwicklern, APIs in Unternehmensqualität zu erstellen, die einen domänenmodellgesteuerten Ansatz verwenden.

Der Native Data Connector, früher GraphQL Data Connector genannt, erleichtert Entwicklern die Erstellung von benutzerdefinierten Datenagenten. Es wird erwartet, dass das Open-Sourcing dieses Projekts den Entwicklern mehr Unterstützung bei der Erstellung ihrer Agenten bietet. Tanmai Gopal, Mitbegründer und CEO von Hasura, zeigte sich begeistert von den neuen Innovationen:

"Dies ist die größte und bedeutendste Reihe von Innovationen, die wir bisher auf unserem Weg, Daten-APIs für alle Entwickler verfügbar und nutzbar zu machen, geschaffen haben. Hasura DDN führt eine Reihe von Branchenneuheiten ein und trägt mehr als jede andere Hasura-Funktion dazu bei, die Zeit zu verkürzen, die die Daten vom Anbieter bis zum Verbraucher benötigen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir seit der letzten HasuraCon erreicht haben und freuen uns darauf, der Community zu zeigen, was wir noch alles auf Lager haben."

No-code Lösungen wie Hasuras Plattform und AppMaster.io revolutionieren die Art und Weise, wie Entwickler Anwendungen erstellen und bereitstellen, und erleichtern es Unternehmen und einzelnen Entwicklern, ihre Prozesse zu rationalisieren, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Projekte effizient zu skalieren. In Zukunft können wir mit weiteren Fortschritten in den Bereichen low-code und no-code rechnen.