Tijdens de jaarlijkse conferentie HasuraCon onthulde API- en GraphQL-bedrijf Hasura verschillende nieuwe producten en functies, waaronder het Hasura Data Delivery Network (DDN), Hasura Schema Registry, Hasura Native Data Connector voor MongoDB, Native Queries en Logical Models, Open Domain Data Specification (Open DDS) en Native Data Connector (NDC) SDK.

Het Hasura DDN is een innovatief edge netwerk dat is ontworpen voor het uitvoeren van krachtige data-API's met een lage latentie. Het optimaliseert de prestaties door clientverzoeken automatisch om te leiden naar de dichtstbijzijnde Hasura-instantie, waardoor de round-trip tijd wordt geminimaliseerd en de latentie wordt verlaagd. Hasura beweert dat het DDN ontwikkelaars in staat stelt om API-veranderingen in minder dan een seconde door te voeren - een schril contrast met traditionele API-bouwmethoden waarbij de code gebouwd, gevalideerd en getest moet worden, wat minuten of zelfs uren kan duren en meestal moeilijk is om op grote schaal te doen.

DDN kan geïntegreerd worden met gedistribueerde databases zoals CockroachDB, Amazon Aurora en YugaByte. Het zal binnenkort beschikbaar zijn op Hasura Cloud of als een zelf gehoste oplossing. Verder is de Hasura Schema Registry een andere nieuwe tool die het beheer, de governance en de samenwerking op gefedereerde GraphQL API's vereenvoudigt. Met dit register kunnen ontwikkelaars schemawijzigingen controleren en auditen, wat meer vertrouwen geeft bij het publiceren van aanpassingen aan productietoepassingen.

Dankzij de introductie van de nieuwe Data Connector voor MongoDB kunnen klanten nu Hasura's platform gebruiken met MongoDB, een populaire NoSQL dataopslag. Met deze connector kunnen ontwikkelaars automatisch een GraphQL API genereren vanuit hun MongoDB-collecties en -documenten. Hoewel Hasura al connectoren biedt voor Snowflake, MySQL, MariaDB en Oracle, is dit de eerste keer dat ze ondersteuning hebben toegevoegd voor een NoSQL dataopslag.

Native Queries en Logical Models bieden ontwikkelaars een groot aantal querymogelijkheden en -mogelijkheden. Hasura zegt dat deze functies ontwikkelaars in staat stellen om de querytaal van hun database op te nemen in de automatisch gegenereerde API's die Hasura biedt. Daarnaast kondigde het bedrijf nieuwe open-source ontwikkelingen aan in Open DDS en Native Data Connector. Open DDS, voorheen bekend als GraphQL Data Specification, stelt ontwikkelaars in staat om enterprise-grade API's te bouwen met behulp van een domein model-gedreven aanpak.

De Native Data Connector, voorheen GraphQL Data Connector genoemd, vergemakkelijkt het maken van aangepaste data agents door ontwikkelaars. De open-sourcing van dit project zal ontwikkelaars naar verwachting meer ondersteuning bieden bij het bouwen van hun agents. Tanmai Gopal, medeoprichter en CEO van Hasura, toonde zich enthousiast over de nieuwe innovaties:

"Dit is de grootste en meest significante reeks innovaties die we tot nu toe hebben gecreëerd in onze reis om data-API's beschikbaar en nuttig te maken voor alle ontwikkelaars. Hasura DDN introduceert een aantal primeurs in de industrie en verkort de tijd die nodig is om data van aanbieder naar consument te brengen meer dan welke andere Hasura-mogelijkheid dan ook. We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt sinds de laatste HasuraCon en kijken ernaar uit om de gemeenschap te laten zien wat we nog meer in petto hebben."

No-code Oplossingen zoals Hasura's platform en AppMaster.io zorgen voor een revolutie in de manier waarop ontwikkelaars applicaties creëren en implementeren, waardoor het voor organisaties en individuele ontwikkelaars makkelijker wordt om hun processen te stroomlijnen, ontwikkeltijd te verminderen en projecten efficiënt te schalen. In de toekomst kunnen we nog meer vooruitgang verwachten in de sectoren low-code en no-code.