В ходе ежегодной конференции HasuraCon компания Hasura, специализирующаяся на API и GraphQL, представила несколько новых продуктов и функций, среди которых сеть доставки данных Hasura Data Delivery Network (DDN), реестр схем Hasura Schema Registry, нативный коннектор данных Hasura для MongoDB, нативные запросы и логические модели, спецификация данных открытого домена (Open DDS) и Native Data Connector (NDC) SDK.

Hasura DDN - это инновационная пограничная сеть, предназначенная для работы высокопроизводительных API данных с низкой задержкой. Она оптимизирует производительность, автоматически перенаправляя запросы клиентов на ближайший экземпляр Hasura, тем самым минимизируя время обхода и уменьшая задержку. Как утверждает Hasura, DDN позволяет разработчикам итеративно вносить изменения в API менее чем за секунду - что резко отличается от традиционных методов создания API, включающих создание, проверку и тестирование кода, которые могут занимать минуты или даже часы и обычно трудновыполнимы в больших масштабах.

DDN может быть интегрирован с распределенными базами данных, такими как CockroachDB, Amazon Aurora и YugaByte. Вскоре он будет доступен в Hasura Cloud или в качестве самостоятельного решения. Кроме того, Hasura Schema Registry - это еще один новый инструмент, который упрощает управление, руководство и совместную работу над объединенными API GraphQL. Этот реестр позволяет разработчикам контролировать и аудировать изменения схемы, обеспечивая большую уверенность при публикации корректировок в производственных приложениях.

Благодаря появлению нового коннектора данных для MongoDB, клиенты теперь могут использовать платформу Hasura с MongoDB, популярным хранилищем данных NoSQL. С помощью этого коннектора разработчики могут автоматически генерировать API GraphQL из своих коллекций и документов MongoDB. Хотя Hasura уже предлагает коннекторы для Snowflake, MySQL, MariaDB и Oracle, это первый случай, когда они добавили поддержку хранилища данных NoSQL.

Нативные запросы и логические модели предоставляют разработчикам огромное количество возможностей и способностей для запросов. По заявлению Hasura, эти функции позволяют разработчикам включать возможности языка запросов своей базы данных в автоматически генерируемые API, предоставляемые Hasura. Кроме того, компания объявила о новых разработках с открытым исходным кодом в Open DDS и Native Data Connector. Open DDS, ранее известная как GraphQL Data Specification, позволяет разработчикам создавать API корпоративного уровня, используя подход, основанный на модели домена.

Native Data Connector, ранее называвшийся GraphQL Data Connector, облегчает разработчикам создание пользовательских агентов данных. Ожидается, что открытый исходный код этого проекта обеспечит разработчикам более широкую поддержку при создании своих агентов. Танмай Гопал, соучредитель и генеральный директор компании Hasura, выразил свой энтузиазм по поводу нововведений:

"Это самый большой и значительный набор инноваций, который мы создали на сегодняшний день в нашем стремлении сделать API данных доступными и полезными для всех разработчиков". Hasura DDN представляет ряд первых в отрасли решений и делает больше для сокращения времени, необходимого для того, чтобы данные попали от поставщика к потребителю, чем любая другая возможность Hasura. Мы очень гордимся тем, чего мы достигли со времени последнего HasuraCon, и с нетерпением ждем возможности показать сообществу, что еще у нас есть в запасе".

Такие no-code решения, как платформа Hasura и AppMaster.io, революционизируют способы создания и развертывания приложений, облегчая организациям и отдельным разработчикам рационализацию процессов, сокращая время разработки и эффективно масштабируя проекты. В будущем мы можем ожидать еще большего прогресса в секторах low-code и no-code.