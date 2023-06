Podczas dorocznej konferencji HasuraCon, firma Hasura zajmująca się API i GraphQL zaprezentowała kilka nowych produktów i funkcji, w tym Hasura Data Delivery Network (DDN), Hasura Schema Registry, Hasura Native Data Connector for MongoDB, Native Queries and Logical Models, Open Domain Data Specification (Open DDS) oraz Native Data Connector (NDC) SDK.

Hasura DDN to innowacyjna sieć brzegowa zaprojektowana do uruchamiania wysokowydajnych interfejsów API danych o niskim opóźnieniu. Optymalizuje wydajność poprzez automatyczne przekierowywanie żądań klientów do najbliższej instancji Hasura, minimalizując w ten sposób czas podróży w obie strony i zmniejszając opóźnienia. Jak twierdzi Hasura, DDN umożliwia programistom iterację zmian API w mniej niż sekundę - w przeciwieństwie do tradycyjnych metod tworzenia API, które obejmują tworzenie, walidację i testowanie kodu, co może zająć minuty lub nawet godziny i jest zazwyczaj trudne do wykonania na dużą skalę.

DDN można zintegrować z rozproszonymi bazami danych, takimi jak CockroachDB, Amazon Aurora i YugaByte. Wkrótce będzie dostępny w chmurze Hasura Cloud lub jako rozwiązanie hostowane samodzielnie. Co więcej, Hasura Schema Registry to kolejne nowatorskie narzędzie, które upraszcza zarządzanie, zarządzanie i współpracę nad sfederowanymi interfejsami API GraphQL. Rejestr ten pozwala programistom kontrolować i audytować zmiany schematu, zapewniając większą pewność podczas publikowania dostosowań w aplikacjach produkcyjnych.

Dzięki wprowadzeniu nowego Data Connector for MongoDB, klienci mogą teraz wykorzystać platformę Hasura z MongoDB, popularnym magazynem danych NoSQL. Dzięki temu konektorowi programiści mogą automatycznie generować GraphQL API ze swoich kolekcji i dokumentów MongoDB. Chociaż Hasura oferuje już konektory dla Snowflake, MySQL, MariaDB i Oracle, po raz pierwszy dodała obsługę magazynu danych NoSQL.

Natywne zapytania i modele logiczne zapewniają programistom niezliczone możliwości i możliwości zapytań. Jak twierdzi Hasura, funkcje te umożliwiają programistom włączenie możliwości języka zapytań ich bazy danych do automatycznie generowanych interfejsów API dostarczanych przez Hasurę. Ponadto firma ogłosiła nowe rozwiązania open-source w Open DDS i Native Data Connector. Open DDS, wcześniej znany jako GraphQL Data Specification, umożliwia programistom tworzenie interfejsów API klasy korporacyjnej z wykorzystaniem podejścia opartego na modelu domeny.

Native Data Connector, wcześniej nazywany GraphQL Data Connector, ułatwia deweloperom tworzenie niestandardowych agentów danych. Oczekuje się, że open-sourcing tego projektu zapewni programistom większe wsparcie przy tworzeniu agentów. Tanmai Gopal, współzałożyciel i dyrektor generalny Hasura, wyraził swój entuzjazm dla nowych innowacji:

"Jest to największy i najbardziej znaczący zestaw innowacji, które stworzyliśmy do tej pory w naszej podróży, aby interfejsy API danych były dostępne i korzystne dla wszystkich programistów. Hasura DDN wprowadza wiele nowości w branży i robi więcej, aby skrócić czas potrzebny na dotarcie danych od dostawcy do konsumenta niż jakakolwiek inna funkcja Hasura. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, co osiągnęliśmy od ostatniego HasuraCon i nie możemy się doczekać, aby pokazać społeczności, co jeszcze mamy w zanadrzu".

No-code Rozwiązania takie jak platforma Hasura i AppMaster.io rewolucjonizują sposób, w jaki programiści tworzą i wdrażają aplikacje, ułatwiając organizacjom i indywidualnym programistom usprawnienie procesów, skrócenie czasu programowania i efektywne skalowanie projektów. W przyszłości możemy spodziewać się dalszych postępów w sektorach low-code i no-code.